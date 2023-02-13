Победы «МЮ» и «Сити», «Наполи» мчит к титулу, 4-й матч Овечкина без очков, Педри тащит «Барсу», 15-е золото Йоханнеса Бо, ошибки видеоассистентов в АПЛ и другие новости

1. Голы Рэшфорда и Гарначо принесли «МЮ» победу над «Лидсом» (2:0), а «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу» (3:1). Холанд отдал голевой пас, но был заменен в перерыве – возможно, у него травма. Пеп Гвардиола выиграл 184 из первых 250 матчей в АПЛ и побил рекорд Клоппа.

Не обошлось и без неприятных инцидентов: фанаты «Лидса» спели про трагедию в Мюнхене, а фанаты «МЮ» – про гибель двух болельщиков «Лидса» в Стамбуле. Клубы и АПЛ осудили такое поведение болельщиков.

2. Педри забил и принес «Барселоне» победу над «Вильярреалом» (1:0). «Атлетико» также выиграл у «Сельты» с минимальным счетом 1:0: на 89-й свой первый гол в мадридском клубе забил Депай.

3. «Ювентус» одолел «Фиорентину» (1:0) в 21-м туре Серии А, а «Наполи» уверенно разнес «Кремонезе» (3:0) и продолжает путь к скудетто. Хвича забил в свой день рождения: ему исполнилось 22 года.

4. Норвежский биатлонист Йоханнес Бо победил в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й. Это 15-е золото Бо на чемпионатах мира, больше только у Бьорндалена – 20.

Французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла женскую гонку, Херманн-Вик – 2-я, Ульсбю-Ройселанн – 3-я.

5. КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» по буллитам, «Сибирь» уступила «Металлургу», который вышел в плей-офф 31-й раз подряд.

6. Матч «Волга» – «Зенит», скорее всего, перенесут из Ульяновска. В РФС недовольны качеством поля.

7. В НХЛ «Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе», «Эдмонтон» пропустил 6 шайб от «Монреаля», «Вегас» забил 7 голов «Анахайму». Александр Овечкин не набрал очков в 4-м матче подряд, зато забросили Кузнецов и Евгений Свечников, а у Барабанова 1+1. У Дадонова два ассиста, у Проворова – один.

8. Видеоассистент судьи матча «Арсенала» забыл провести офсайдную линию при проверке гола «Брентфорда». Гол отменили бы, если бы это сделали. Кроме того, выяснилось, что ошибочно отменили гол «Брайтона» в ворота «Пэлас» – офсайдную линию провели не по тому игроку.

9. Людмила Самсонова проиграла Белинде Бенчич в финале турнира в Абу-Даби, упустив три матчбола на тай-брейке второго сета.

10. «Газиантеп» из-за землетрясения снялся с чемпионата Турции вслед за «Хатайспором». В лиге осталось 17 клубов.

11. Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Марко Верратти, похоже, восстановятся к матчу с «Баварией» в Лиге чемпионов.

12. НБА. «Бостон» победил «Мемфис», 35 очков Ванвлита помогли «Торонто» одолеть «Детройт».

13. Министр спорта Австралии поддержала позицию МОК по возможному допуску россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

14. Юрий Жирков объявил о завершении карьеры. Экс-игрок ЦСКА, «Челси» и сборной России планирует «наслаждаться жизнью».

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