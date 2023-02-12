Кузнецов забил «Сан-Хосе». У него 44 (8+36) очка в 54 играх
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голом в игре с «Сан-Хосе» (1:4).
На 37-й минуте россиянин забросил шайбу, его ассистентами выступили Тревор ван Римсдайк и Эрик Густафссон.
Всего в 54 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 44 (8+36) балла.
Сегодня за 15:07 (1:19 – в большинстве, 1:49 – в меньшинстве) у Кузнецова 2 броска в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, 38% выигранных вбрасываний, полезность – «минус 1».
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