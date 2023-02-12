Кузнецов забил «Сан-Хосе». У него 44 (8+36) очка в 54 играх

Форвард « » отметился голом в игре с « » (1:4).

На 37-й минуте россиянин забросил шайбу, его ассистентами выступили ван Римсдайк и Эрик Густафссон.

Всего в 54 играх текущего чемпионата на его счету 44 (8+36) балла.

Сегодня за 15:07 (1:19 – в большинстве, 1:49 – в меньшинстве) у Кузнецова 2 броска в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, 38% выигранных вбрасываний, полезность – «минус 1».