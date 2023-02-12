Хавбек «Монако» Фофана о 3:1 с «ПСЖ»: «Знали, что победа позволит выйти на 2-е место. Было бы неплохо развить успех»

Хавбек « » оценил победу над « » (3:1) в Лиге 1.

– Мы знали, что нас ждет серьезное сражение, и понимали, что победа в матче с «ПСЖ» может позволить нам выйти на второе место в таблице. Дело сделано, и теперь мы насладимся результатом. Но было бы неплохо еще больше развить успех.

– Сложилось впечатление, что вы могли забить еще.

– Я не думаю, что мы настолько владели преимуществом, однако наша команда действовала сплоченно. Парижанам было сложно выстраивать свою игру, так как мы были очень дисциплинированы и, как мне кажется, в ключевые моменты встречи смогли опереться на свой опыт.

Мы сыграли убедительно и сумели отличиться тогда, когда это было нужно. Несмотря на то, что они были не в оптимальном составе, это все же «ПСЖ».

– Что стало решающим фактором победы?

– (Улыбается) Я не хочу давать подсказок другим командам. Думаю, одним из ключевых факторов был психологический аспект. Повторюсь, нужно было не терять концентрацию и сохранять свой стиль игры, несмотря на то, как складывается встреча. Это именно то, что нам удалось сделать. Я надеюсь, что мы и дальше будем играть в таком духе и не испортим все то, что удалось выстроить.

– Нет ли впечатления, что «ПСЖ» уже не так страшит своих соперников?

– Это совсем не так (улыбается), «ПСЖ» – сильнейший клуб в чемпионате Франции с 2012 года. Чтобы противостоять им, нужна зрелость, а также сплоченность и умение идти до конца. Все это нужно было показать на протяжении 93 минут, что мы и сделали.

– В этом сезоне вы снова отлично проявляете себя во втором круге…

– Если честно, я не совсем знаю, как объяснить тот факт, что нам так хорошо удается выступать во второй половине сезона. Уже третий сезон все складывается так. Но важно то, что мы набираем очки и навязываем борьбу остальным.

Мы находимся только в начале второй половины сезона, и впереди еще много матчей. Победа над Парижем не означает, что мы сразу же включаемся в борьбу за первое место. Это отдельно взятая игра чемпионата, и нам еще предстоит сыграть много матчей, – сказал Фофана.

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