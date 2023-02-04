Клопп о критике Салаха: «Мо – спортсмен мирового класса. Нельзя забить столько голов, если ты не выдающийся футболист»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Мохамед Салах Футбол

Юрген Клопп ответил на критику в адрес Мохамеда Салаха

«Отношение к делу и подобные вещи никогда не будут проблемой Мо. Мо – спортсмен мирового класса, поэтому он приходит первым, выходит последним, усердно тренируется и все такое. 

Сейчас он не забивает, но я думаю, что есть люди, которые думают: «Зачем Клоппу дали новый контракт?» Так обстоят дела в нашем мире, это совершенно нормально. Если мы не справляемся, появляется критика. 

Вы можете подвергать сомнению его характер, знания, способности, вы имеете право делать все это, но нельзя забить столько голов, сколько забил Мо, если ты не выдающийся футболист мирового класса.

Конечно, бывают моменты, в которых Мо бы точно забил в прошлом году. Обычно ситуации как в игре с «Брайтоном», – это 100-процентные голы, а сейчас нет. Вы думаете, что это как-то связано с новым контрактом или чем-то еще, но это просто неправильно», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

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10 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ ЧиМО РИГОБЕР
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Что за набор непонятного хейта
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Jaxongir Shodiev
Еу а как забивать, когда в центре реально уже пенсионеры играют. Всем понятно, что нужны новые полузащитники, новые, а не продление контракта или выздоровление имеющихся.
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Stewart Downing
Ответ Sevuska
Какой же Клопп противоречивый - без характера и способностей никогда не стать выдающимися футболистом мирового класса .
ты хоть понимаешь что пишешь ?
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Los Galácticos
Ответ Nuraly Amirov
Салах всё еще хорош, но сейчас уже не настолько топ, как раньше, мб возраст сказывается
Возраст еще нормальный думаю просто выгорание у него, все что можно выиграл кучу голов забил, Мане ушёл а Фирмино на банке легендарное трио распалось, я думаю ему сейчас сложно найти мотивацию чтобы показывать такой футбол как раньше.
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nugoboss
Ни у кого не бывает без спада футбол
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А.В.Бубнов
Этот дельфин ничем больше не запомнится кроме как своими омерзительными нырками
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Nuraly Amirov
Салах всё еще хорош, но сейчас уже не настолько топ, как раньше, мб возраст сказывается
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Sevuska
Какой же Клопп противоречивый - без характера и способностей никогда не стать выдающимися футболистом мирового класса .
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Vogres
Какой же все таки Клопп защищающий
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Johnie
Все наладится
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