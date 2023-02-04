Клопп о критике Салаха: «Мо – спортсмен мирового класса. Нельзя забить столько голов, если ты не выдающийся футболист»

ответил на критику в адрес .

«Отношение к делу и подобные вещи никогда не будут проблемой Мо. Мо – спортсмен мирового класса, поэтому он приходит первым, выходит последним, усердно тренируется и все такое.

Сейчас он не забивает, но я думаю, что есть люди, которые думают: «Зачем Клоппу дали новый контракт?» Так обстоят дела в нашем мире, это совершенно нормально. Если мы не справляемся, появляется критика.

Вы можете подвергать сомнению его характер, знания, способности, вы имеете право делать все это, но нельзя забить столько голов, сколько забил Мо, если ты не выдающийся футболист мирового класса.

Конечно, бывают моменты, в которых Мо бы точно забил в прошлом году. Обычно ситуации как в игре с «Брайтоном», – это 100-процентные голы, а сейчас нет. Вы думаете, что это как-то связано с новым контрактом или чем-то еще, но это просто неправильно», – сказал главный тренер « ».