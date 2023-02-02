Жоаозиньо о пробках: «В Москве тяжело перемещаться – один раз стоял 2,5 часа и очень устал. В Сочи есть все удобства»

Жоаозиньо рассказал о клубе, в котором ему было комфортнее всего играть.

– Если говорить о клубах за всю вашу карьеру, где было комфортнее всего играть?

– Назову «Краснодар». Я там провел больше всего времени – семь с половиной лет.

В «Динамо» тоже было хорошо, но в Москве тяжело перемещаться по городу – один раз стоял два с половиной часа в пробке и очень устал. В Сочи есть все удобства, так что я редко куда-то уезжаю отсюда.

– К слову о « ». Это принципиальный соперник?

– Нет, я об этом совершенно не думаю – честное слово! Я сильно уважаю этот клуб, руководство, фанатов…

А так никакой принципиальности нет: ни с «Краснодаром», ни с «Динамо». Нет такого отношения, что именно в этих матчах я должен максимально стараться, – сказал хавбек «Сочи».

Жоаозиньо играл за «Краснодар» с 2011 по 2018 год, а затем перешел в «Динамо». С 2020 года футболист выступает за «Сочи».

В текущем сезоне Мир 34-летний бразилец провел 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.

«Ели либо пиццу, либо осетинские пироги по 2-3 раза в неделю в прошлом сезоне». Жоаозиньо о питании в «Сочи»