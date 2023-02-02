Жоаозиньо о пробках: «В Москве тяжело перемещаться – один раз стоял 2,5 часа и очень устал. В Сочи есть все удобства»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Жоаозиньо Краснодар Матч ТВ Сочи Футбол

Жоаозиньо рассказал о клубе, в котором ему было комфортнее всего играть.

– Если говорить о клубах за всю вашу карьеру, где было комфортнее всего играть?

– Назову «Краснодар». Я там провел больше всего времени – семь с половиной лет.

В «Динамо» тоже было хорошо, но в Москве тяжело перемещаться по городу – один раз стоял два с половиной часа в пробке и очень устал. В Сочи есть все удобства, так что я редко куда-то уезжаю отсюда.

– К слову о «Краснодаре». Это принципиальный соперник?

– Нет, я об этом совершенно не думаю – честное слово! Я сильно уважаю этот клуб, руководство, фанатов…

А так никакой принципиальности нет: ни с «Краснодаром», ни с «Динамо». Нет такого отношения, что именно в этих матчах я должен максимально стараться, – сказал хавбек «Сочи».

Жоаозиньо играл за «Краснодар» с 2011 по 2018 год, а затем перешел в «Динамо». С 2020 года футболист выступает за «Сочи».

В текущем сезоне Мир РПЛ 34-летний бразилец провел 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.

«Ели либо пиццу, либо осетинские пироги по 2-3 раза в неделю в прошлом сезоне». Жоаозиньо о питании в «Сочи»

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6 комментариев

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Carver
Ответ dr. cage
Кстати, это беда последних 10-15 лет.. Все же в середине 00-х мне краснодарские водители казались чуть ли не самыми порядочными как минимум в европейской части страны.. Всегда везде все уступали, да и по обочинам в основном другие регионы гоняли.. Хотя возможно, так просто казалось.. А вообще мой личный антитоп по культуре вождения - Калмыкия и Кабарда.. Вот там веселье сплошное.. Правила могут не соблюдаться вообще и всеми сразу..
Ну, у вас же еще республика 01 рядом, что тоже добавляет...
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dr. cage
Ответ Carver
Ну как по мне, краснодарские пробки гораздо хуже из-за быдла, которое постоянно пытается подрезать, вклиниться в поток и тд. В Москве пробки хуже, но сама культура вождения повыше. Не потому, что какие-то люди другие, а из-за штрафов.
Кстати, это беда последних 10-15 лет.. Все же в середине 00-х мне краснодарские водители казались чуть ли не самыми порядочными как минимум в европейской части страны..
Всегда везде все уступали, да и по обочинам в основном другие регионы гоняли..

Хотя возможно, так просто казалось..

А вообще мой личный антитоп по культуре вождения - Калмыкия и Кабарда.. Вот там веселье сплошное.. Правила могут не соблюдаться вообще и всеми сразу..
+1
0
+1
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zer
мощные пробки в любом городе РФ есть: автомобилей много, общественный транспорт в большинстве своём так себе, ну и дороги не рассчитаны на такое количество авто.

но в Мск есть прекрасное метро, в час-пик там бывает напряжённо на некоторых ветках, но на некоторых вполне себе ок и можно условно в семь вечера доехать быстро куда надо. в маленьких городах так не получится и это огромный боль
+1
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+1
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Wiley Fox
Особенно удобно из Сочи летать
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Carver
Ответ dr. cage
Живу в Краснодаре. Часто бываю в Сочи, раза три в году бываю в Москве.. Наверно все таки Москва вне конкуренции.. Но по личным ощущениям Крас и Сочи недалеко ушли от столицы.. И если в Москве с этим стараются как то работать, то Краснодарский край тупо не приспособлен под количество автомобилей которое было лет 10-15 назад.. А сейчас и подавно.. И потенциала как то решить проблемы с пробками на Юге практически нет.. Потолок расширения достигнут, и только эпизодически некоторые участки можно разгрузить, не более..
Ну как по мне, краснодарские пробки гораздо хуже из-за быдла, которое постоянно пытается подрезать, вклиниться в поток и тд. В Москве пробки хуже, но сама культура вождения повыше. Не потому, что какие-то люди другие, а из-за штрафов.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
Живу в Краснодаре. Часто бываю в Сочи, раза три в году бываю в Москве..

Наверно все таки Москва вне конкуренции.. Но по личным ощущениям Крас и Сочи недалеко ушли от столицы.. И если в Москве с этим стараются как то работать, то Краснодарский край тупо не приспособлен под количество автомобилей которое было лет 10-15 назад.. А сейчас и подавно.. И потенциала как то решить проблемы с пробками на Юге практически нет.. Потолок расширения достигнут, и только эпизодически некоторые участки можно разгрузить, не более..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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