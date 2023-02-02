Жоаозиньо о пробках: «В Москве тяжело перемещаться – один раз стоял 2,5 часа и очень устал. В Сочи есть все удобства»
Жоаозиньо рассказал о клубе, в котором ему было комфортнее всего играть.
– Если говорить о клубах за всю вашу карьеру, где было комфортнее всего играть?
– Назову «Краснодар». Я там провел больше всего времени – семь с половиной лет.
В «Динамо» тоже было хорошо, но в Москве тяжело перемещаться по городу – один раз стоял два с половиной часа в пробке и очень устал. В Сочи есть все удобства, так что я редко куда-то уезжаю отсюда.
– К слову о «Краснодаре». Это принципиальный соперник?
– Нет, я об этом совершенно не думаю – честное слово! Я сильно уважаю этот клуб, руководство, фанатов…
А так никакой принципиальности нет: ни с «Краснодаром», ни с «Динамо». Нет такого отношения, что именно в этих матчах я должен максимально стараться, – сказал хавбек «Сочи».
Жоаозиньо играл за «Краснодар» с 2011 по 2018 год, а затем перешел в «Динамо». С 2020 года футболист выступает за «Сочи».
В текущем сезоне Мир РПЛ 34-летний бразилец провел 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.
«Ели либо пиццу, либо осетинские пироги по 2-3 раза в неделю в прошлом сезоне». Жоаозиньо о питании в «Сочи»
Всегда везде все уступали, да и по обочинам в основном другие регионы гоняли..
Хотя возможно, так просто казалось..
А вообще мой личный антитоп по культуре вождения - Калмыкия и Кабарда.. Вот там веселье сплошное.. Правила могут не соблюдаться вообще и всеми сразу..
но в Мск есть прекрасное метро, в час-пик там бывает напряжённо на некоторых ветках, но на некоторых вполне себе ок и можно условно в семь вечера доехать быстро куда надо. в маленьких городах так не получится и это огромный боль
Наверно все таки Москва вне конкуренции.. Но по личным ощущениям Крас и Сочи недалеко ушли от столицы.. И если в Москве с этим стараются как то работать, то Краснодарский край тупо не приспособлен под количество автомобилей которое было лет 10-15 назад.. А сейчас и подавно.. И потенциала как то решить проблемы с пробками на Юге практически нет.. Потолок расширения достигнут, и только эпизодически некоторые участки можно разгрузить, не более..