«МЮ» согласовал контракт с 16-летним форвардом Бьянкери из «Кардифф Сити»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Кардифф Сити высшая лига Уэльс сборная Уэльса U-19 Футбол

«Манчестер Юнайтед» подпишет Габриэле Бьянкери из «Кардифф Сити».

16-летний нападающий уже прошел медицинское обследование и подпишет ученический контракт. Профессиональный контракт будет подписан по достижении 17 лет.

Нападающий заигран за молодежную сборную Уэльса, но также он имеет право выступать в составе сборных Англии и Италии. В текущем сезоне Бьянкери выступал за молодежную команду «Кардифф Сити» U-18, на счету нападающего 12 забитых голов.

3 комментария

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Амир Ким
Ответ Alexander Yavriantz
Кто-то в курсе, что за игрок такой?
Страйкер. За него бились Челси и МЮ. U18 12 матчей 18+10 оформил
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ispomca
Ответ Alexander Yavriantz
Кто-то в курсе, что за игрок такой?
конечно.. я же с детства за «Кардифф Сити» U-18.. информацию по играм хрен где достанешь, не то чтобы посмотреть в инете)..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Yavriantz
Кто-то в курсе, что за игрок такой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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