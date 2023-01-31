«МЮ» согласовал контракт с 16-летним форвардом Бьянкери из «Кардифф Сити»

« » подпишет Габриэле Бьянкери из « ».

16-летний нападающий уже прошел медицинское обследование и подпишет ученический контракт. Профессиональный контракт будет подписан по достижении 17 лет.

Нападающий заигран за молодежную сборную Уэльса, но также он имеет право выступать в составе сборных Англии и Италии. В текущем сезоне Бьянкери выступал за молодежную команду «Кардифф Сити» U-18, на счету нападающего 12 забитых голов.