Законность и эффективность использования «Факелом» субсидий проверят по запросу думы Воронежской области. Клубу выделили 500 млн рублей за два года

Теги премьер-лига Россия Факел Политика деньги Футбол

«Факел» проверят на законность использования субсидий региона.

По данным Контрольно-счетной палаты Воронежской области, в общей сложности за 2021 и 2022 годы клубу выделили 500 миллионов рублей из областного бюджета. Областная дума инициировала проверку клуба на законность и эффективность использования бюджетных средств.

Программа проверки включает оценку эффективность и законность использования субсидий, соответствие требованиям и нормативно-правовым актам, проверку финансовой отчетности и анализ задолженности.

После 17 туров «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 13 очков.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ответ Влад Белянский
Чиво? Кто то обиделся, что Губер от кормушки оторвал?
Кто-то с кем-то не поделился как всегда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Там пилят нехило.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
жаль, что зенит никто не проверит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Teodrakis
Факел всегда только для того и существовал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Распил бюджета это же святое дело. Обряд просвещения так сказать для них.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антимосковский
меньше 9 лямов долларов за 2 сезона, что там проверять? клуб живет по средствам, зп у всех адекватная, подписывают только свободных агентов
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Белянский
Чиво? Кто то обиделся, что Губер от кормушки оторвал?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий