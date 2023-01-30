Законность и эффективность использования «Факелом» субсидий проверят по запросу думы Воронежской области. Клубу выделили 500 млн рублей за два года

« » проверят на законность использования субсидий региона.

По данным Контрольно-счетной палаты Воронежской области, в общей сложности за 2021 и 2022 годы клубу выделили 500 миллионов рублей из областного бюджета. Областная дума инициировала проверку клуба на законность и эффективность использования бюджетных средств.

Программа проверки включает оценку эффективность и законность использования субсидий, соответствие требованиям и нормативно-правовым актам, проверку финансовой отчетности и анализ задолженности.

После 17 туров «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир , набрав 13 очков.