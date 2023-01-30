Законность и эффективность использования «Факелом» субсидий проверят по запросу думы Воронежской области. Клубу выделили 500 млн рублей за два года
«Факел» проверят на законность использования субсидий региона.
По данным Контрольно-счетной палаты Воронежской области, в общей сложности за 2021 и 2022 годы клубу выделили 500 миллионов рублей из областного бюджета. Областная дума инициировала проверку клуба на законность и эффективность использования бюджетных средств.
Программа проверки включает оценку эффективность и законность использования субсидий, соответствие требованиям и нормативно-правовым актам, проверку финансовой отчетности и анализ задолженности.
После 17 туров «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 13 очков.
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