У Месси и Мбаппе по 4 балла из 10 за матч с «Реймсом» от Goal. У Рамоса и Доннаруммы – по 5, у Неймара и Хакими – по 6

Издание Goal выставило оценки игрокам « » за матч с « » (1:1).

Самые высокие оценки у и автора забитого мяча – 6 баллов из 10.

По 5 баллов получили Джанлуиджи Доннарумма и Серхио Рамос.

, Килиан Мбаппе, Маркиньос, Хуан Бернат, Витинья, Фабиан Руис и Карлос Солер получили за игру по 4 балла.

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