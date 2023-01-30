У Месси и Мбаппе по 4 балла из 10 за матч с «Реймсом» от Goal. У Рамоса и Доннаруммы – по 5, у Неймара и Хакими – по 6

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция рейтинги Реймс Неймар Маркиньос Хуан Бернат Килиан Мбаппе Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Карлос Солер Витинья Футбол

Издание Goal выставило оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Реймсом» (1:1).

Самые высокие оценки у Ашрафа Хакими и автора забитого мяча Неймара – 6 баллов из 10.

По 5 баллов получили Джанлуиджи Доннарумма и Серхио Рамос.

Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Маркиньос, Хуан Бернат, Витинья, Фабиан Руис и Карлос Солер получили за игру по 4 балла.

«ПСЖ» в нокдауне: упущенная победа на 90+6, Верратти получил красную, «Реймс» возил целый тайм

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29 комментариев

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Alex Miheev
Ответ Я Гражданин Мира
И чем эти трое иногда занимается на поле одному богу известно. Ужас какой-то, они и в лиге 1 не может выигрывать и слабых команд. И что они будет делать в лиге чемпионов с такой бездарной игрой
С Баварией будет другая игра
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Sevuska
Ещё три раза по четыре и Месси точно получит Балун Диор . Лучший в истории 👍
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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
И это позорище бесполезное ЧМ выиграло...🙈
Роналду вроде на ЧМ только до 1/2 доходил.
А если серьёзно, то бесполезное позорище - это семикратный обладатель золотого мяча, четырёхкратный победитель лиги чемпионов, победитель Кубка Америки и т.д. Натура хейтеров не то что расстраивает, она пугает
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Совесть Черданцева
Должен признать, что с ПСЖ что-то странное. Если это спад - то надеюсь он временный. Если что-то другое - то это настораживает. МНМ после ЧМ не в своей тарелке, это чувствуется. Даже не знаю как они к ЛЧ подойдут
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Oleg
Ответ Last Hero
Это все фигня, вы лучше напишите сколько шагов сделал величайший на 90 минут
Ему тяжело бегать, Кубок Мира как никак из чистого золота и более 6 кг весит)
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Oleg
Ответ marchellinos
Мбаппе хоть пента-трик сделал и забивал
С кем пента трик?
Не хейчу сейчас Килиана, но в той игре ни одного проф.игрока не было со стороны соперника.
+5
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+3
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marchellinos
Ответ usman703
Месси и Мбаппе после финала ЧМ на отвали похоже играют
Мбаппе хоть пента-трик сделал и забивал
+1
-7
-6
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Emma Nevskaia
Ответ Eden Hazard
Кому настолько важны оценки ПСЖ, что их уже от третьего издания сегодня публикуют? Вообще новости закончились?
пусть будут оценки псж,чем расследование кто кому изменил в паре икарди
+1
-1
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Роман
ЗМ однозначно.
+2
-6
-4
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Eden Hazard
Кому настолько важны оценки ПСЖ, что их уже от третьего издания сегодня публикуют? Вообще новости закончились?
+2
-1
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Emma Nevskaia
Неймар отличный матч провел 💟
+2
0
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usman703
Месси и Мбаппе после финала ЧМ на отвали похоже играют
+7
0
+7
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Temp LC
Ответ Роман
Почему именно с ПСЖ тут выходят новости с такими оценками? Почему не с Барсой или Реалом? Или раз Месси Неймар Мбаппе в одной команде, то теперь только про них и важно узнать оценки за матч?
Также было и с МЮ. Пока Роналду не ушёл из клуба, спортс строчил и строчил заголовки
+2
-5
-3
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Я Гражданин Мира
Ответ Роман
Почему именно с ПСЖ тут выходят новости с такими оценками? Почему не с Барсой или Реалом? Или раз Месси Неймар Мбаппе в одной команде, то теперь только про них и важно узнать оценки за матч?
И чем эти трое иногда занимается на поле одному богу известно.
Ужас какой-то, они и в лиге 1 не может выигрывать и слабых команд.
И что они будет делать в лиге чемпионов с такой бездарной игрой
+6
-1
+5
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GuruFutbola
Ответ Акыл Сатыбалдиев
С кем ждете? С Ригоберкой, Айлин, Барсиком, Верблюдом, Климовым?
Да
+3
-3
0
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ GuruFutbola
Спортс 3 газеты уже опубликовал, ждем когда сам спортс начнет уже выставлять оценки, причем только в матчах ПСЖ, как за последний год)
С кем ждете? С Ригоберкой, Айлин, Барсиком, Верблюдом, Климовым?
+5
-5
0
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Леван Мкртчян
Чем ближе игра между Баварией и ПСЖ, тем хуже играют обе команды в своих чемпионатах
0
-3
-3
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Demyan Grachev
Ваще пацаны Goatы
+2
-1
+1
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Zidan GOAT
Месси +3 балла за победу на ЧМ добавили?
+1
-3
-2
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NomerSports
очень слабо .неужели после чм уже не интересно .так не пойдет конечно .
0
-3
-3
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zzzeeerrrooo
прям самый важный матч в сезоне для ПсЖ 🤣🤣🤣
+2
-4
-2
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VERBLYUD
Не ну это уже перебор. 3-я новость про оценки ПСЖ. Осталось опубликовать оценки от Пирса Моргана)
+7
-8
-1
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Isshin88
По золотому мячу за каждый бал?
+2
-5
-3
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Роман
Почему именно с ПСЖ тут выходят новости с такими оценками? Почему не с Барсой или Реалом? Или раз Месси Неймар Мбаппе в одной команде, то теперь только про них и важно узнать оценки за матч?
+12
-9
+3
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Last Hero
Это все фигня, вы лучше напишите сколько шагов сделал величайший на 90 минут
+7
-9
-2
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