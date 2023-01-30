У Месси и Мбаппе по 4 балла из 10 за матч с «Реймсом» от Goal. У Рамоса и Доннаруммы – по 5, у Неймара и Хакими – по 6
Издание Goal выставило оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Реймсом» (1:1).
Самые высокие оценки у Ашрафа Хакими и автора забитого мяча Неймара – 6 баллов из 10.
По 5 баллов получили Джанлуиджи Доннарумма и Серхио Рамос.
Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Маркиньос, Хуан Бернат, Витинья, Фабиан Руис и Карлос Солер получили за игру по 4 балла.
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А если серьёзно, то бесполезное позорище - это семикратный обладатель золотого мяча, четырёхкратный победитель лиги чемпионов, победитель Кубка Америки и т.д. Натура хейтеров не то что расстраивает, она пугает
Не хейчу сейчас Килиана, но в той игре ни одного проф.игрока не было со стороны соперника.
Ужас какой-то, они и в лиге 1 не может выигрывать и слабых команд.
И что они будет делать в лиге чемпионов с такой бездарной игрой