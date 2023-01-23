Фернанду Сантуш может возглавить сборную Польши

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Польши по футболу Фернанду Сантуш Федерация футбола Польши Чеслав Михневич Фабрицио Романо Футбол

Фернанду Сантуш может стать тренером сборной Польши.

По информации Фабрицио Романо, бывший тренер сборной Португалии обсуждает с Польским футбольным союзом (PZPN) детали контракта. Переговоры находятся в финальной стадии. Предполагается, что в ближайшее время Сантуш заключит контракт до июня 2026 года.

Чеслав Михневич покинул пост тренера сборной Польши по истечении контракта в декабре прошлого года.

Сантуш в декабре прошлого года покинул пост главного тренера сборной Португалии, с которой работал 8 лет.

Игроки Польши не хотят работать с Михневичем, Левандовски сообщил об этом главе PZPN. Часть футболистов могла уйти из сборной, если бы тренер остался

18 комментариев

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v.belorussky
Ответ Усатый КозлоБык ©
В евросборных настал круговорот физруков какв свое время в АПЛ и РПЛ было 🤣🤣🤣🤣
И в бундеслиге регулярно)
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Роман Кириченко
Он просто двигается по алфавиту
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Direct free kick
Ответ Shoma Iziev
Будет забавно если Сантуш покажет хорошие результаты с поляками. Это и будет тестом на то кто все таки был прав, общественность с истерией по Роналду или же сам тренер
Для поляков хороший результат это попадание на турнир, максимум выход из группы. Так что некорректно. Сантуш допустил очень много ошибок в Катаре, которые люди не заметили за истерикой, которую сами же развели вокруг Роналду
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Макс Шева
Это отличный вариант для реализации дыр дыра,ещё бы Бельгии подошёл ,поле зеваки Мартинеса который сгубил самое яркое поколение.
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Shoma Iziev
Будет забавно если Сантуш покажет хорошие результаты с поляками. Это и будет тестом на то кто все таки был прав, общественность с истерией по Роналду или же сам тренер
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-6
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Александра Александрова
Не удивлюсь если Сантуш с Польшей дальше пройдет чем с Португалией на чм ) особенно если в составе будет кринж 42 летний ))
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Герман Ткаченко
Был же уже один португалец, сбежал.
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градус ненависти
ну а что, португальский и польский языки звучат похоже, бжж бжж, пщщ пщщ, шш шш
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dimonivanov
значит, поляк возглавит Бельгию
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Барсик Юрана
Ответ Великий Алонсо
Сантушу пора на пенсию, походу у него уже деменция, раз он лучшего футболиста планеты Криштиану Роналду на скамейке оставляет.
Сантуш Месси не тренировал вроде бы..
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-7
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Tollie
перейдет со схемы "все играем на Кринжа" на "все играем на Бревандовски"
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Великий Алонсо
Сантушу пора на пенсию, походу у него уже деменция, раз он лучшего футболиста планеты Криштиану Роналду на скамейке оставляет.
+7
-11
-4
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Барсик Юрана
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Сантуш Месси не тренировал вроде бы.
+4
-6
-2
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Усатый КозлоБык ©
В евросборных настал круговорот физруков какв свое время в АПЛ и РПЛ было 🤣🤣🤣🤣
+40
-5
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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Давид Agabekyan
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Леао хорош, но не настолько
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Пирс Морган
Может хоть в этой сборной к Сантушу проявят больше уважения
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Барсик Юрана
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Сантуш Месси не тренировал вроде бы
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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А.Э.РАСИМ
Поляки своих лучших результатов добивались с тренерами поляками.
Теперь они сошли сума
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