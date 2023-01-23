Фернанду Сантуш может возглавить сборную Польши

может стать тренером сборной .

По информации , бывший тренер сборной обсуждает с Польским футбольным союзом (PZPN) детали контракта. Переговоры находятся в финальной стадии. Предполагается, что в ближайшее время Сантуш заключит контракт до июня 2026 года.

покинул пост тренера сборной Польши по истечении контракта в декабре прошлого года.

Сантуш в декабре прошлого года покинул пост главного тренера сборной Португалии, с которой работал 8 лет.

Игроки Польши не хотят работать с Михневичем, Левандовски сообщил об этом главе PZPN. Часть футболистов могла уйти из сборной, если бы тренер остался