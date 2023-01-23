Сантуш возглавит сборную Польши, глава федерации подтвердил. Тренера представят во вторник

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Польши по футболу Фернанду Сантуш Федерация футбола Польши Евро-2024 Цезари Кулеша Футбол

Президент Польского футбольного союза представил нового тренера национальной сборной.

Цезари Кулеша опубликовал совместную фотографию с Фернанду Сантушем, ранее возглавлявшим команду Португалии. Презентация назначена на вторник.

Как передает TVP Sport, перед новым тренером поставлена задача попасть на Евро-2024.

С Португалией Сантуш выиграл чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций в 2019 году. На ЧМ-2022 сборная вылетела в четвертьфинале.

Изображение: twitter.com/Czarek_Kulesza

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15 комментариев

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Фарход Якубов
Левандовский на скамейке!!!!
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Любитель побеждать
Жорже Жезуш🤣
Вот это вообще топ))
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Ivchev
Сантуш улыбается, ничесе...
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Алар
Хорошее решение!
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perdetnevredno
Плюс электрификация Польши!
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окечуква
Грекам Сантуш слепил крепкий коллектив, поэтому расчёт поляков вполне очевиден.
+2
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Alexander Prokofyev
Ответ AminO2
Президент польской федерации: – Найдите мне тренера с фамилией на "Ш"! – Где искать? – Где хотите, но чтобы "Ш" было!
Шешуков
+3
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Alexander Prokofyev
Кшиштоф Роналдинский будет играть?
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Любитель побеждать
Ответ Гамарджоба Генацвале
Карлуша Кейруша проморгали, получается.
Жорже Жезуш🤣
+1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ AminO2
Президент польской федерации: – Найдите мне тренера с фамилией на "Ш"! – Где искать? – Где хотите, но чтобы "Ш" было!
Карлуша Кейруша проморгали, получается.
+14
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Kit244098
Варяг. Будет работать по старинке, используя по прежнему святых коров.
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Tahir Turk
С таким тренером есть шанс на чудо
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AminO2
Президент польской федерации:
– Найдите мне тренера с фамилией на "Ш"!
– Где искать?
– Где хотите, но чтобы "Ш" было!
+29
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Великий Алонсо
Старый предатель и физрук, пшел вон.
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кабан галльский
Ну на Евро попадут, там только чехи способны навязать борьбу за первое место, но поляки выше классом. Но это, скорее, не задел на будущее, просто более подходящего кандидата не нашлось, пришлось брать громкое имя. Так что вряд ли Сантуш чего-то добьется с поляками, лучше бы поставили какого-нибудь молодого польского специалиста. Даром, повторюсь, отборочная группа у поляков откровенно проходная.
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