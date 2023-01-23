Сантуш возглавит сборную Польши, глава федерации подтвердил. Тренера представят во вторник
Президент Польского футбольного союза представил нового тренера национальной сборной.
Цезари Кулеша опубликовал совместную фотографию с Фернанду Сантушем, ранее возглавлявшим команду Португалии. Презентация назначена на вторник.
Как передает TVP Sport, перед новым тренером поставлена задача попасть на Евро-2024.
С Португалией Сантуш выиграл чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций в 2019 году. На ЧМ-2022 сборная вылетела в четвертьфинале.
Изображение: twitter.com/Czarek_Kulesza
– Найдите мне тренера с фамилией на "Ш"!
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