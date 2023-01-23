Сантуш возглавит сборную Польши, глава федерации подтвердил. Тренера представят во вторник

Президент Польского футбольного союза представил нового тренера национальной сборной.

Цезари Кулеша опубликовал совместную фотографию с , ранее возглавлявшим команду Португалии. Презентация назначена на вторник.

Как передает TVP Sport, перед новым тренером поставлена задача попасть на .

С Португалией Сантуш выиграл чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций в 2019 году. На ЧМ-2022 сборная вылетела в четвертьфинале.

Изображение: twitter.com/Czarek_Kulesza