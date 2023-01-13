Винисиуса попросили бережнее распоряжаться моментами и играть надежнее. Все в «Реале» хотят, чтобы он прекратил устраивать конфликты на поле

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

В «Реале» не сомневаются в Винисиусе, несмотря на спад в форме.

По информации Marca, в клубе не подвергают сомнению звездный статус бразильца и ту пользу, которую он приносит команде.

Главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти по-прежнему доверяет Винисиусу, несмотря на упущенные моменты в недавних матчах с « Вильярреалом» и «Валенсией». Тем не менее игрока попросили бережнее распоряжаться шансами и играть надежнее при завершении атак.

Кроме того, все в «Реале» – руководство, тренеры и игроки – хотят, чтобы Винисиус прекратил устраивать «войны» на поле.

В 16 матчах Ла Лиги вингер забил 6 голов. Его статистика – здесь.

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34 комментария

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Inside 88 LW
Карло по прежнему доверяет Винисиусу... А ему есть кого место него поставить?)
Уже вырисовывается картина - кто виноват, ну да ну да)
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Brigande
Лучше бы попросили это чучело собрать вещи и уехать из клуба , желательно по цене из трансфермаркета . Абсолютно не обучаем . Вот каким был 4 года назад бестолковым бегунком , с сомнительной техникой , так и остался . Ещё и звездой себя почувствовал , что склоки в каждом матче устраивает . С самого начала сезона были новости , что клуб просит его успокоится , ну вот просят и просят , только этот Неймар с Алиэкспресса не в состоянии принимать информацию . Точнее так , он конечно что-то новое усвоил , но поверх своих ошибок , вместо работы над ним , поэтому имеем уже состоявшегося , 23летнего футболиста с базовыми пробелами в игре , что сам по себе нонсенс , учитывая масштаб клуба и задачи которые он перед собой ставит . Даже прошлый сезон , где он по своим меркам сделал оверперфоманс не убедил вменяемых людей в своём уровне .
Ещё забавляет , когда люди начинают его защищать , Типа вот он такой техничный , у него же дриблинг ... Дриблинг ? Вот у условного Браима Диаса дриблинг , у Родриго дриблинг , у Азара , у Неймара , черт подери загуглите значение слова ДРИББЛИНГ ! а у Винисиуса нет дриблинга . Пробросил и побежал это не дриблинг . Каждый раз когда встречается более и менее профессиональный защитник , обученный базовым навыкам обороны , 1в1 , Винисиус делает 10 попыток и дай Бог 1 попытка окажется успешной . У нас Арбелоа на таком же уровне дриблер .
Родриго это другой уровень , у Родриго есть голова , есть навыки , когда начнёт играть в основе на родной позиции вместо этого чуда , то и уверенность появится .
Простите за много букв , накипело .
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Руслан Бекух
Талант бесспорный. Но интеллект...
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Iamliam
Через полгода: "Винисиуса попросили из Реала.."
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Alexandr Donskoy
В клетку
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Alexandr Donskoy
Ответ гель кристины
Может углеводов не достает? Киньте пару бананов, делов то
))
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Zorro
Кто он есть такой чтобы его ещё просили????
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Berekella 999
Неприятный игрок и как человек
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гель кристины
Может углеводов не достает? Киньте пару бананов, делов то
+5
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Marcus-light
Ответ Ashan Sorokin
Попал под влияние Неймара
Да нет, тупо зазвездился. До матча с матрасниками уже поплыл. Спустя два месяца вернулся к статусу суперталанта, к которому надо приложить много труда.
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f0rmoceft
Давно пора было.

Раньше он просто работал, сейчас устраивает шоу. Игрок не глупый, думаю исправится.
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Bernie
Тяжелым выглядит, если честно.
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ẞADIM TM
Ответ GuruFutbola
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Кто? Ты про спортс?
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Ashan Sorokin
Ответ corazón blanco
В прошлом сезоне - да. Играл очень здорово и в начале этого, а потом стал слишком много пижонить, падать, обращаться к судьям, поймал так сказать звезду.
Попал под влияние Неймара
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ẞADIM TM
Ответ SerJook
Автору победного гола в финале Лиги Чемпионов можно простить многое.
Так то и бензема тогда можно простить его моменты которые он упустил. В прошлом же сезоне отыграл хорошо
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Пако
Ответ SerJook
Автору победного гола в финале Лиги Чемпионов можно простить многое.
Но не следует этим злоупотреблять. Всему есть предел. И он уже рядом.
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АРТУР АЛИЕВ
Много таких же техничных и креативных игроков, но лишь немногие постоянно со всеми конфликтуют и их не любят соперники.
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anastasia Krugova
Вау)) как неожиданно ...Че теперь скажут его защитнички?))
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Салман Ахалавов
Давно надо было это сказать ему .то со всеми спорит,то лупит куда попало и улыбается на все зубы,то с болельшиками воюет,чутька надо выбить из головы звездняк у него
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Goofts
Робиньо 2.0
Нравится реал, но винисиус мерзкий тип
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Игорь Новиков
Похоже, Вини нужна новая встряска.
В прошлый раз его очень отрезвила история с Бензема, который говорил не пасовать ему.
Очевидно, Вини провел сумасшедший прошлый сезон, но очень нервничает и отвлекается в этом, и это сказывается на его игре.
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Пако
Это следует воспринимать как корпоративное предупреждение молодому зазнайке
+18
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SerJook
Автору победного гола в финале Лиги Чемпионов можно простить многое.
+2
-5
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Рычагилона
Что этот н***ер себе позволяет!?
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Pertinax Gandi
Да продать его в "Пари НН" за 50 000 рублей и дело с концом!
0
-2
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