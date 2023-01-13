Винисиуса попросили бережнее распоряжаться моментами и играть надежнее. Все в «Реале» хотят, чтобы он прекратил устраивать конфликты на поле

В «Реале» не сомневаются в Винисиусе, несмотря на спад в форме.

По информации Marca, в клубе не подвергают сомнению звездный статус бразильца и ту пользу, которую он приносит команде.

Главный тренер « » по-прежнему доверяет , несмотря на упущенные моменты в недавних матчах с « Вильярреалом» и «Валенсией». Тем не менее игрока попросили бережнее распоряжаться шансами и играть надежнее при завершении атак.

Кроме того, все в «Реале» – руководство, тренеры и игроки – хотят, чтобы Винисиус прекратил устраивать «войны» на поле.

В 16 матчах вингер забил 6 голов. Его статистика – здесь.