Винисиуса попросили бережнее распоряжаться моментами и играть надежнее. Все в «Реале» хотят, чтобы он прекратил устраивать конфликты на поле
В «Реале» не сомневаются в Винисиусе, несмотря на спад в форме.
По информации Marca, в клубе не подвергают сомнению звездный статус бразильца и ту пользу, которую он приносит команде.
Главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти по-прежнему доверяет Винисиусу, несмотря на упущенные моменты в недавних матчах с « Вильярреалом» и «Валенсией». Тем не менее игрока попросили бережнее распоряжаться шансами и играть надежнее при завершении атак.
Кроме того, все в «Реале» – руководство, тренеры и игроки – хотят, чтобы Винисиус прекратил устраивать «войны» на поле.
В 16 матчах Ла Лиги вингер забил 6 голов. Его статистика – здесь.
Уже вырисовывается картина - кто виноват, ну да ну да)
Ещё забавляет , когда люди начинают его защищать , Типа вот он такой техничный , у него же дриблинг ... Дриблинг ? Вот у условного Браима Диаса дриблинг , у Родриго дриблинг , у Азара , у Неймара , черт подери загуглите значение слова ДРИББЛИНГ ! а у Винисиуса нет дриблинга . Пробросил и побежал это не дриблинг . Каждый раз когда встречается более и менее профессиональный защитник , обученный базовым навыкам обороны , 1в1 , Винисиус делает 10 попыток и дай Бог 1 попытка окажется успешной . У нас Арбелоа на таком же уровне дриблер .
Родриго это другой уровень , у Родриго есть голова , есть навыки , когда начнёт играть в основе на родной позиции вместо этого чуда , то и уверенность появится .
Простите за много букв , накипело .
Раньше он просто работал, сейчас устраивает шоу. Игрок не глупый, думаю исправится.
Нравится реал, но винисиус мерзкий тип
В прошлый раз его очень отрезвила история с Бензема, который говорил не пасовать ему.
Очевидно, Вини провел сумасшедший прошлый сезон, но очень нервничает и отвлекается в этом, и это сказывается на его игре.