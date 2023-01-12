Гаттузо о поражении от «Реала» по пенальти: «Горжусь «Валенсией». Мы показали себя мастеровитой командой»
Главный тренер «Валенсии» подвел итоги матча с «Реалом» (1:1, 3:4 по пен.).
Игра прошла в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании.
«Я очень горжусь командой и тем, как она играла. Мы сыграли здорово в плане менталитета – именно таким путем и нужно идти. Нам много раз этого не хватало, надо продолжать в том же духе.
У нас молодая и вместе с тем мастеровитая команда, и сегодня мы показали это на поле. Мы провели 120 минут против великого соперника. Мы много трудились, много бегали, поэтому усталость – это нормально.
Не знаю, можно ли было обыграть «Реал». Сегодня мы применили абсолютно иную тактическую схему, по которой не играли в последние четыре месяца. Мы хорошо подготовились, у нас были голевые моменты, равно как и у «Мадрида». Игра была открытой», – сказал Дженнаро Гаттузо.
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