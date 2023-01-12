Гаттузо о поражении от «Реала» по пенальти: «Горжусь «Валенсией». Мы показали себя мастеровитой командой»

Теги Дженнаро Гаттузо Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Главный тренер «Валенсии» подвел итоги матча с «Реалом» (1:1, 3:4 по пен.).

Игра прошла в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании.

«Я очень горжусь командой и тем, как она играла. Мы сыграли здорово в плане менталитета – именно таким путем и нужно идти. Нам много раз этого не хватало, надо продолжать в том же духе.

У нас молодая и вместе с тем мастеровитая команда, и сегодня мы показали это на поле. Мы провели 120 минут против великого соперника. Мы много трудились, много бегали, поэтому усталость – это нормально.

Не знаю, можно ли было обыграть «Реал». Сегодня мы применили абсолютно иную тактическую схему, по которой не играли в последние четыре месяца. Мы хорошо подготовились, у нас были голевые моменты, равно как и у «Мадрида». Игра была открытой», – сказал Дженнаро Гаттузо.

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4 комментария

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Black Bei
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Риго ты почему как девочка 👧🏿 меня заблокировал?
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corazón blanco
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Неплохо Валенсия смотрелась, местами прижимали Мадрид к воротам. Матч получился достойным.
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rigobersong
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Очередной позорный отскок риала, будем объективны!:)
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Пако
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Игра команд итальянских тренеров Гаттузо и Анчелотти за испанский кубок на аравийской земле - была равной.
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