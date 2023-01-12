Врач сборной России Вартапетов возглавил медштаб новороссийского «Черноморца». Клуб лидирует во 2-й лиге

Теги Сборная России по футболу отставки Вторая лига Черноморец Новороссийск Михаил Вартапетов Футбол

Новороссийский «Черноморец» объявил о назначении Михаила Вартапетова главой медицинского департамента.

С 2021 года 62-летний специалист также является врачом сборной России.

Ранее Вартапетов более 10 лет возглавлял медицинский департамент «Спартака». Также он работал в «Химках» и молодежной сборной России.

В октябре прошлого года главным тренером «Черноморца» стал Константин Зырянов.

После 18 туров южане лидируют в таблице Второй лиги (группа 1) с 5-очковым отрывом.

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9 комментариев

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Давид Agabekyan
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Ответ Apol
Я так понимаю, в Новороссийске всерьез решили заняться футболом? И тренера перспективного нашли, и медштаб хороший.
Инвестор с деньгами и связями пришёл
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Кино Музыка
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И Костя тренером... интересно.
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Давид Agabekyan
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Ответ Gustav Forsberg
а кто из них Вартапетов? Надеюсь, что тот, который стройнее
Да. Другой гендиректор клуба и друг Карпина
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Брэд Либил
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Ответ Apol
Я так понимаю, в Новороссийске всерьез решили заняться футболом? И тренера перспективного нашли, и медштаб хороший.
Там инвестор прежний вернулся. На РПЛ нацелились.
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alexsem69
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Возрождение Черноморца!👍
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Дядя ТУРА
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Видимо такой «крутой» врач, что только во второй лиге нужен
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Gustav Forsberg
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а кто из них Вартапетов? Надеюсь, что тот, который стройнее
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Peter Parker
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Ответ Apol
Я так понимаю, в Новороссийске всерьез решили заняться футболом? И тренера перспективного нашли, и медштаб хороший.
Как сказал один известный уроженец Новороссийска, «бабки не проблема»
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Apol
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Я так понимаю, в Новороссийске всерьез решили заняться футболом? И тренера перспективного нашли, и медштаб хороший.
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