Врач сборной России Вартапетов возглавил медштаб новороссийского «Черноморца». Клуб лидирует во 2-й лиге
Новороссийский «Черноморец» объявил о назначении Михаила Вартапетова главой медицинского департамента.
С 2021 года 62-летний специалист также является врачом сборной России.
Ранее Вартапетов более 10 лет возглавлял медицинский департамент «Спартака». Также он работал в «Химках» и молодежной сборной России.
В октябре прошлого года главным тренером «Черноморца» стал Константин Зырянов.
После 18 туров южане лидируют в таблице Второй лиги (группа 1) с 5-очковым отрывом.
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