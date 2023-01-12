Врач сборной России Вартапетов возглавил медштаб новороссийского «Черноморца». Клуб лидирует во 2-й лиге

Новороссийский « » объявил о назначении главой медицинского департамента.

С 2021 года 62-летний специалист также является врачом сборной России.

Ранее Вартапетов более 10 лет возглавлял медицинский департамент «Спартака». Также он работал в «Химках» и молодежной сборной России.

В октябре прошлого года главным тренером «Черноморца» стал Константин Зырянов.

После 18 туров южане лидируют в таблице лиги (группа 1) с 5-очковым отрывом.