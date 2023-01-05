«Краснодар» подписал 20-летнего нигерийского форварда Мозеса Кобнана Дэвида из «Подбрезовы»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Словакия трансферы Краснодар Подбрезова Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере 20-летнего нигерийского нападающего.

Клуб Мир РПЛ и «Подбрезова» из Словакии достигли соглашения о переходе Мозеса Кобнана Дэвида.

После прохождения медобследования с форвардом будет подписан контракт до конца июня 2026 года.

Игрок летом 2022-го перешел в «Подбрезову» из клуба «Середь» и в составе новой команды за 20 матчей забил 13 голов.

Мозес Кобнан Дэвид прилетит в Дубай на сбор «Краснодара» и после прохождения медобследования подпишет с «быками» контракт.

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9 комментариев

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Константин Эсперов
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Ответ Дмитрий Екимов
Теперь хоть 2 нападающих будет. Помощь к Кордобе.
Есть такой Окоронкво , тоже цн и тоже из Нигерии . Посмотрим на адаптацию .
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Booligan
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Надо купить ещё сенегальца из клуба Подосиновы
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Олег Жданов
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Всё возможно.. Ведь свои 20ти летние из Краснодара-2 "успешно" опустили команду на последнее место в лиге! Значит -просто некого брать оттуда! Вот и появляются такие африканские "варяги".. Типа-а вдруг..?
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Михаил1970
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«Подбрезовы» клуб братьев Березуцких?
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SerDar
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Весёлая вторая половина сезона ожидается!! Удачи Краснодару!!! Надеюсь, будет очень интересно наблюдать!!!
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Alex_Prinz
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Клуб живет и усиляется, супер! Последние дни только хорошие новости от быков.
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Che подкаст
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Прям усиление быков грядет. Интересно будет посмотреть
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Bolvan
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Желаю удачи
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Дмитрий Екимов
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Теперь хоть 2 нападающих будет. Помощь к Кордобе.
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