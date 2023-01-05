«Краснодар» подписал 20-летнего нигерийского форварда Мозеса Кобнана Дэвида из «Подбрезовы»
«Краснодар» объявил о трансфере 20-летнего нигерийского нападающего.
Клуб Мир РПЛ и «Подбрезова» из Словакии достигли соглашения о переходе Мозеса Кобнана Дэвида.
После прохождения медобследования с форвардом будет подписан контракт до конца июня 2026 года.
Игрок летом 2022-го перешел в «Подбрезову» из клуба «Середь» и в составе новой команды за 20 матчей забил 13 голов.
Мозес Кобнан Дэвид прилетит в Дубай на сбор «Краснодара» и после прохождения медобследования подпишет с «быками» контракт.
9 комментариев