«Краснодар» хочет расстаться с Бородиным и Литвиновым и подписать защитника из Латинской Америки
«Краснодар» планирует трансферы в центре обороны зимой.
Южане готовы расстаться со своими воспитанниками 23-летним Сергеем Бородиным и 21-летним Вячеславом Литвиновым, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, агенты игроков уже подыскивают варианты. Приоритет — клубы Мир РПЛ.
Им на замену «Краснодар» планирует приобрести защитника из Латинской Америки.
В 11 матчах сезона на счету Бородина 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.
Литвинов забил 2 мяча в 17 играх. Подробнее его статистика – здесь.
2 комментария