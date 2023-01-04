«Краснодар» хочет расстаться с Бородиным и Литвиновым и подписать защитника из Латинской Америки

« » планирует трансферы в центре обороны зимой.

Южане готовы расстаться со своими воспитанниками 23-летним и 21-летним , сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, агенты игроков уже подыскивают варианты. Приоритет — клубы Мир .

Им на замену «Краснодар» планирует приобрести защитника из Латинской Америки.

В 11 матчах сезона на счету Бородина 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.

Литвинов забил 2 мяча в 17 играх. Подробнее его статистика – здесь.