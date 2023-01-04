«Краснодар» хочет расстаться с Бородиным и Литвиновым и подписать защитника из Латинской Америки

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«Краснодар» планирует трансферы в центре обороны зимой.

Южане готовы расстаться со своими воспитанниками 23-летним Сергеем Бородиным и 21-летним Вячеславом Литвиновым, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, агенты игроков уже подыскивают варианты. Приоритет — клубы Мир РПЛ.

Им на замену «Краснодар» планирует приобрести защитника из Латинской Америки.

В 11 матчах сезона на счету Бородина 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.

Литвинов забил 2 мяча в 17 играх. Подробнее его статистика – здесь.

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2 комментария

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Evil_Alastar
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О нет… а как слова о том что Краснодар будет играть, в большинстве своём, только русскими воспитанниками🙂🙂🙂
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Роман Казанцев
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Норм
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