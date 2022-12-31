В Саранске возродят профессиональный футбольный клуб. Его гендиректором станет экс-тренер «КАМАЗа» Четверик

Теги Вторая лига Валерий Четверик ФК Саранск Футбол

В Саранске намерены возродить профессиональный футбольный клуб.

На этой неделе глава Мордовии Артем Здунов провел совещание с местными предпринимателями. Они создадут пул для финансирования нового клуба, который со следующего сезона планируется заявить во Вторую лигу.

Подготовка к лицензированию уже началась, название клуба прорабатывается. При этом возродить команду под брендом «Мордовия» вряд ли получится, поскольку у прежнего клуба с таким названием остались задолженности, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Не исключено, что команду назовут «Саранск», которая выступала в ФНЛ-2 и в мае была расформирована спустя год после образования.

Гендиректором нового клуба станет советник главы Мордовии, заслуженный тренер России Валерий Четверик, возглавлявший ранее «КАМАЗ». 29 декабря ему исполнилось 65 лет.

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6 комментариев

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Shuller18
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Ответ ne ravnodushen
Команда большую часть времени и играла во 2 лиге, называясь "Светотехникой". Какой дурак в Саранске такой 40-тысячный стадион отгрохал, имея 15-ый стадион в центре 200-тысячного города?
Коллега из Саранска говорил, что руководство республики как только не унижалось перед правительством, чтобы им дали право на проведение ЧМ
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ne ravnodushen
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Команда большую часть времени и играла во 2 лиге, называясь "Светотехникой". Какой дурак в Саранске такой 40-тысячный стадион отгрохал, имея 15-ый стадион в центре 200-тысячного города?
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Mazzari2.0
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Стадион простаивает, сейчас будут вытягивать и клуб и деньги.
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RusselAlexAbrams
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Светотехника )
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
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Снова слышу звук пилы.
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Iuasamotu
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Мордовия рулит!
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