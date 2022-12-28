Рис Джеймс: «Этот год стал тяжелейшим для меня. Но жизнь – это умение справляться с тем, что тебе выпало»

Теги Челси Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия травмы соцсети Рис Джеймс Здоровье Футбол

Рис Джеймс поблагодарил болельщиков за поддержку.

Защитник «Челси» получил травму колена в матче 17-го тура АПЛ против «Борнмута».

Джеймс проводил первую игру с 11 октября 2022 года – тогда он травмировал то же колено в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов. Из-за нее 23-летний англичанин пропустил ЧМ-2022.

«2022 год стал самым тяжелым в моей жизни. Я просто хотел поблагодарить всех вас за поддержку в этом году, которая не осталась незамеченной.

Естественно, это повлияло на меня психологически, но жизнь – это умение справляться с тем, что тебе выпало, и именно это я сейчас и пытаюсь сделать. Я надеюсь, что конец года будет наполнен миром, радостью и счастьем.

Люблю вас всех, увидимся в следующем году», – написал защитник «Челси» и сборной Англии в инстаграме.

В текущем сезоне Джеймс сыграл в АПЛ 8 раз и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Рис Джеймс может пропустить 3-4 недели из-за травмы колена. При проблемах с восстановлением допускается операция

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5 комментариев

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DolJun
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надеюсь выкарабкается из череды травм, потенциально сильнейший правый защитник мира когда здоров.
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Акира_1
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Ответ Wekil Halylow
Тут дело в медштабе Челси
Да там и Поттер выпускает игроков с травмами в основном составе, хотя логичнее было бы с замены, и вот в итоге уже опять минус Фофана и Джеймс, которые только вернулись.
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QWertY
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Черный Вилшер
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SCHOKKKK
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Быстрее поправляйся, Reece James, he’s one of our own!💙
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Wekil Halylow
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Тут дело в медштабе Челси
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