Рис Джеймс поблагодарил болельщиков за поддержку.

Защитник «Челси» получил травму колена в матче 17-го тура против «Борнмута».

Джеймс проводил первую игру с 11 октября 2022 года – тогда он травмировал то же колено в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов. Из-за нее 23-летний англичанин пропустил ЧМ-2022.

«2022 год стал самым тяжелым в моей жизни. Я просто хотел поблагодарить всех вас за поддержку в этом году, которая не осталась незамеченной.

Естественно, это повлияло на меня психологически, но жизнь – это умение справляться с тем, что тебе выпало, и именно это я сейчас и пытаюсь сделать. Я надеюсь, что конец года будет наполнен миром, радостью и счастьем.

Люблю вас всех, увидимся в следующем году», – написал защитник « » и сборной в инстаграме.

В текущем сезоне Джеймс сыграл в АПЛ 8 раз и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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