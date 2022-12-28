Самюэль Жиго: «У России в Европе имидж страны из прошлого, где люди неприветливы. Но внешность бывает обманчива»
Самюэль Жиго рассказал, как в Европе относятся к России.
«Если честно, у России в Европе имидж страны из прошлого. Для иностранцев это холодная страна, где люди не слишком приветливы. Такое у многих представление. Но все оказалось совсем не так, внешность бывает обманчива.
Я приехал и увидел приветливых и очень хороших людей. Искренне рад, что сделал такой выбор», – сказал защитник «Марселя», выступавший за «Спартак» с 2018 по 2022 год.
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