Самюэль Жиго: «У России в Европе имидж страны из прошлого, где люди неприветливы. Но внешность бывает обманчива»

рассказал, как в Европе относятся к России.

«Если честно, у России в Европе имидж страны из прошлого. Для иностранцев это холодная страна, где люди не слишком приветливы. Такое у многих представление. Но все оказалось совсем не так, внешность бывает обманчива.

Я приехал и увидел приветливых и очень хороших людей. Искренне рад, что сделал такой выбор», – сказал защитник « », выступавший за « » с 2018 по 2022 год.

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