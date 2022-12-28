Самюэль Жиго: «У России в Европе имидж страны из прошлого, где люди неприветливы. Но внешность бывает обманчива»

Теги Спартак Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция Самюэль Жиго Футбол

Самюэль Жиго рассказал, как в Европе относятся к России.

«Если честно, у России в Европе имидж страны из прошлого. Для иностранцев это холодная страна, где люди не слишком приветливы. Такое у многих представление. Но все оказалось совсем не так, внешность бывает обманчива.

Я приехал и увидел приветливых и очень хороших людей. Искренне рад, что сделал такой выбор», – сказал защитник «Марселя», выступавший за «Спартак» с 2018 по 2022 год.

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36 комментариев

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Marcus-light
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Ответ DiegoBaggioRonaldinho
Покажи им приложение Тинькофф, они со стула упадут)))
Что есть, то есть. И сервисы доставки. И Госуслуги. Жалко они всё нематериальные)
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Федя Букин
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Ответ Данила Дибров
Как по мне, так это Франция - страна из прошлого. Отели с картонными стенами в отелях, грязным метро и иммигрантами на каждом кв.м. Жаль, что старая романтическая Франция ушла в прошлое, осталась страна макрония.
Согласен, у нас такого нет.
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Александр Воронин
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Именно так и есть. Я смотрю вокруг и вижу стадо отрыжек прошлого.
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Растиньяк
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Ответ Lionel Van Damme
Что это сми говорит про сво? Какой канал?
Фокс. Говорит что демпартия США моет деньги ценою сотен тысяч жизней украинцев
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Tua
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Ответ Sirius26
А ты наверное не смотрел интервью главы ЧВК Моцарт которая воюет за Украину))
Я смотрел, как российский чвк пригожина расчленяет мирного сирийца. Этого достаточно.
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Трампист
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Ответ mansur.m96@icloud.com
А если показать Сбера? Ведь такого продвинутого нет в европе
Сбер - чисто для внутреннего потребления, заграницей он везде слился, где только можно. Это тут он обладает гос статусом и корреляцией с ФНБ и ФБ, а так же пропиской в Москве, что не обязывает его регистрироваться в республиках, а это прямое узурпаторство денег провинций. Все провинции - банкроты из-за такого налогооблажения, за исключением тех, где добывают газ и нефть,но ресурсы под Газпромбанком, рос имущество - ВТБ, хотя он уже раз 10 должен был обанкротится. Чисто княжество Московское и Русь покаянная. Знаю, что только в Татарстане успели свод систему сформировать в 90-е, там хоть какое-то самоуправление есть
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Давид Agabekyan
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Ответ Данила Дибров
Как по мне, так это Франция - страна из прошлого. Отели с картонными стенами в отелях, грязным метро и иммигрантами на каждом кв.м. Жаль, что старая романтическая Франция ушла в прошлое, осталась страна макрония.
Макрон же всех эмигрантов привёл и до него всё великолепно было
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Bartez1986
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В топе комментариях о банках, которые вообще не имеют никакого отношения к тому, что сказал Жиго. А люди в России приветливые. Но это же Спортс, тут комментарии особо и не читают
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Sirius26
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Ответ Tua
Никакой обманчивости ни у кого быть не может, как бы не пытались устраивать постановочные радиоэфиры, где бабка звонит в студию и требует, чтобы на войну отправляли бездельничающих кавказцев из российских городов вместо добрых русских мужиков, которые и убивать-то оказывается не приучены исторически. Видимо, триста тысяч чеченцев на двух русско-чеченских сами себя в могилы закапывали. Или еще раньше некий римский понтифик, кореш бункерного, разродился вселенским бредом (за который уже извинился) насчет того, что самыми жестокими в российской армии являются чеченцы и буряты. Папка хоть и интересуется русской литературой, да видно что очень избирательно, очевидно не читал он "Хаджи Мурата" Льва Толстого, где подробно описываются зверства царской солдатни.
А ты наверное не смотрел интервью главы ЧВК Моцарт которая воюет за Украину))
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Tua
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Никакой обманчивости ни у кого быть не может, как бы не пытались устраивать постановочные радиоэфиры, где бабка звонит в студию и требует, чтобы на войну отправляли бездельничающих кавказцев из российских городов вместо добрых русских мужиков, которые и убивать-то оказывается не приучены исторически. Видимо, триста тысяч чеченцев на двух русско-чеченских сами себя в могилы закапывали. Или еще раньше некий римский понтифик, кореш бункерного, разродился вселенским бредом (за который уже извинился) насчет того, что самыми жестокими в российской армии являются чеченцы и буряты. Папка хоть и интересуется русской литературой, да видно что очень избирательно, очевидно не читал он "Хаджи Мурата" Льва Толстого, где подробно описываются зверства царской солдатни.
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Lionel Van Damme
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Ответ Растиньяк
Такера Кларксона смотрим каждый день
Ахаха фокс ньюс)))
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Lionel Van Damme
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Ответ rigobersong
Почему Асанжа судят в США и за что?:)
Ну откройте пресс релиз суда, там все написано
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d.xoxlov
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Ответ Lionel Van Damme
Так а какие проблемы в европе открыть интернет?)))
Вообще никаких. Было бы желание.
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инок
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Ответ Назар Игорь
Как болельщик Зенита должен сказать, это лучший защитник Спартака за последние годы.
Никаких вопросов, удачи Жиго в Марселе, человек уходит отработав контракт до конца, а не бежит, как сделали многие...
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Прекрасная РФПЛ будущего
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по факту всё оказалось ещё хуже
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pvh-82
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Ответ Назар Игорь
Как болельщик Зенита должен сказать, это лучший защитник Спартака за последние годы.
В желании и борьбе не откажешь но слишком бесшабашный, часто терял позиции и с ним в пару надо обязательно ставить строгого защитника который будет его страховать и все подчищать...
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Lionel Van Damme
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Ответ d.xoxlov
Запросто: открываете сайт любой иностранной газеты или интернет-издания и читаете. Имея интернет вообще очень трудно где-то что-то не найти.
Так а какие проблемы в европе открыть интернет?)))
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rigobersong
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Ответ Lionel Van Damme
Что это сми говорит про сво? Какой канал?
Почему Асанжа судят в США и за что?:)
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Lionel Van Damme
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Ответ Растиньяк
Такера Кларксона смотрим каждый день
Что это сми говорит про сво? Какой канал?
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rigobersong
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Ответ mansur.m96@icloud.com
А если показать Сбера? Ведь такого продвинутого нет в европе
А если бы госуслуги увидели:) 2 клика и тебе любую справку сделают:) Кстати Англичанин на ютубе восхищался этим сервисом, говорит им с их бюрократией такого еще долго не увидеть:)
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Данила Дибров
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Как по мне, так это Франция - страна из прошлого. Отели с картонными стенами в отелях, грязным метро и иммигрантами на каждом кв.м. Жаль, что старая романтическая Франция ушла в прошлое, осталась страна макрония.
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MosesPray
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И медведи не на одноколесных велосипедах, а на электросамокатах
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d.xoxlov
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Ответ Lionel Van Damme
Как там в рф дела с иностранной прессой? А в рф есть сми???
Запросто: открываете сайт любой иностранной газеты или интернет-издания и читаете. Имея интернет вообще очень трудно где-то что-то не найти.
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Растиньяк
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Ответ Lionel Van Damme
Как там в рф дела с иностранной прессой? А в рф есть сми???
Такера Кларксона смотрим каждый день
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vzi
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Ответ DiegoBaggioRonaldinho
Покажи им приложение Тинькофф, они со стула упадут)))
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