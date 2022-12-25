«Спартак» и «Динамо» интересовались Шлегелем полгода назад. Сейчас переговоры только с «Локомотивом». Агент о защитнике «Орландо»

Агент защитника « » Родриго Шлегеля высказался об интересе российских клубов.

О том, что за аргентинцем следят «Спартак» и « », сообщал Calciomercato.it.

« » и «Динамо» интересовались Шлегелем полгода назад.

Сейчас мы ведем переговоры исключительно с « », – заявил Хуан Мануэль Арандилья.

В 2022 году Шлегель провел 23 игры в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.