«Спартак» и «Динамо» интересовались Шлегелем полгода назад. Сейчас переговоры только с «Локомотивом». Агент о защитнике «Орландо»

Теги Спартак Локомотив МЛС премьер-лига Россия Динамо Москва Орландо Сити агенты Родриго Шлегель Футбол

Агент защитника «Орландо Сити» Родриго Шлегеля высказался об интересе российских клубов.

О том, что за аргентинцем следят «Спартак» и «Динамо», сообщал Calciomercato.it.

«Спартак» и «Динамо» интересовались Шлегелем полгода назад.

Сейчас мы ведем переговоры исключительно с «Локомотивом», – заявил Хуан Мануэль Арандилья.

В 2022 году Шлегель провел 23 игры в МЛС. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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gy9ndsyp55
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Сначала подумал, что речь о клубе медиа лиги
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МЯСО УРАЛА
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Я только одного игрока Орландо знаю. И этот чувак вовсе не в футбол играл
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Сергей Сунчилиев
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Хотелось бы знать кто это. Уж расскажите если хотите покупать. А вообще не исключено что скоро опровергнут эти слухи
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4181
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Кто сменить США на СВО?
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poolshh
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Поближе, видать, не найти никого. МЛС )))
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Леван Леван
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Чуть позже появится новость что никаких переговоров нет)) вот увидите.
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Илюха аналитик
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Кто это?
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