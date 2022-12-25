«Спартак» и «Динамо» интересовались Шлегелем полгода назад. Сейчас переговоры только с «Локомотивом». Агент о защитнике «Орландо»
Агент защитника «Орландо Сити» Родриго Шлегеля высказался об интересе российских клубов.
О том, что за аргентинцем следят «Спартак» и «Динамо», сообщал Calciomercato.it.
«Спартак» и «Динамо» интересовались Шлегелем полгода назад.
Сейчас мы ведем переговоры исключительно с «Локомотивом», – заявил Хуан Мануэль Арандилья.
В 2022 году Шлегель провел 23 игры в МЛС. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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