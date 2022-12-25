Денис Бояринцев: «Спартак» навяжет «Зениту» борьбу. Отрыв небольшой, шансы на золото есть»

Теги Спартак Зенит Денис Бояринцев премьер-лига Россия Футбол

Экс-хавбек Денис Бояринцев оценил шансы «Спартака» выиграть Мир РПЛ.

«Шансы на чемпионство «Спартака» есть всегда, но команде нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона. В атаке у красно-белых хорошая конкуренция, а вот сильный опорный полузащитник очень нужен. Он должен вести игру, разрушать атаки соперников. Конечно, сложно найти такого футболиста. В обороне тоже не помешал бы квалифицированный игрок.

В осенней части сезона «Спартак» доказал, что он конкурентоспособен. Отрыв от «Зенита» небольшой. У красно-белых есть возможность стать чемпионами. Петербуржцы могут ошибиться и потерять очки во второй части сезона.

Чтобы конкурировать с «Зенитом», нужна равноценная скамейка. Если у «Спартака» будет хорошая обойма, будет взаимозаменяемость. Большой плюс, что подтягиваются молодые игроки. Красно-белые однозначно навяжут борьбу «Зениту» за золото», – сказал бывший футболист московской команды.

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1 комментарий

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леннорыч-абрамович
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Бояринцев - русский Зубастик!
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