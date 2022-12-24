Фаны «Ман Юнайтед» пели о Роналду: «Мне нет дела до Ронни, Ронни нет дела до меня, меня заботит лишь «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия болельщики Кубок английской лиги Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» адресовали кричалку Криштиану Роналду.

«Мне нет дела до Ронни, Ронни нет дела до меня, меня заботит лишь «МЮ», – скандировали болельщики во время матча Кубка английской лиги с «Бернли» (2:0).

Напомним, перед ЧМ-2022 Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану, где раскритиковал руководство «Ман Юнайтед» и тренера Эрика тен Хага. После этого с 37-летним португальцем расторгли контракт.

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44 комментария

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Sergio666
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Всё же в чарте МЮ лучшая песня про большой прибор Лукаку
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мс-мешок
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Без оскорбления??? Молодцы
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phaetton
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Ответ Инженер Управляющий
Овощи завидуют фрукту видимо
ахахахахаха
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нелюбитель футбола
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Ронни - это О’Салливан в снукере... А этот просто Геша или гелевый... Кому как нравится..
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Мукунку хороший
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То березка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Клуб родной, навек любимый,
Где найдешь еще такой…
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Vy_Ao
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А как фанаты МЮ связаны с Роналдиньо?
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Гегенпрессинг Рангника
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Сразу видно адекватные фаны, а не глоры
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Haci Ceferli
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Ответ KING_OF_RUSSIA
А чем настоящие фаны клуба лучше фанов персоны?)
Персофанам не понять
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Haci Ceferli
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Ответ DolJun
прикольно ферги упрашивал роналду вернуться, видать уже тогда он перестал разбираться в футболе если не видел какое у роналду эго)
Старость..
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Dexter Dallas
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Ответ Fenek
Дела нет, но поют о нем. Л - логика)
Это как санкции на пользу и мы их не чувствуем. Непонятно только что не чувствуется санкции или польза
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Пирс Морган
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Ответ Someone from Internet
Сейчас эти фанаты почувствуют гнев Пирса Моргана в твиттере!
Есть такое
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.ru
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нескладно... зато прохладно
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Someone from Internet
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Сейчас эти фанаты почувствуют гнев Пирса Моргана в твиттере!
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DolJun
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Ответ Пирс Морган
Алекс Фергюсон: «Игрок, который позволил себя поставить себя выше тренера в «Манчестер Юнайтед», тут же должен покинуть клуб».
прикольно ферги упрашивал роналду вернуться, видать уже тогда он перестал разбираться в футболе если не видел какое у роналду эго)
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Fenek
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Дела нет, но поют о нем. Л - логика)
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Кот Мартовскый
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Сколько раз эта новость еще появится в ленте? Несколько дней после игры прошло
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Пирс Морган
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Ответ bel01
Зачем МЮ был изначально нужен дельфин, если есть праймовый Рэшфорд? Ошибка руководства клуба с самого начала.
Ты что, зато сколько футболочек продали
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KING_OF_RUSSIA
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Ну, немного странно. Так то он сделал лучше для них - и сам ушел, и проблемы еще раз озвучил на весь мир, че не нравится то
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ Streetbor
настоящие фанаты МЮ, а не секта приходящяя вместе с португальцем.
А чем настоящие фаны клуба лучше фанов персоны?)
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ Haci Ceferli
Роналду: не хочу говорить что выгляжу лучше чем эти фанаты, хотя так и есть..
Впервые посмеялся с эксплуатации этой фразы))
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bel01
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Зачем МЮ был изначально нужен дельфин, если есть праймовый Рэшфорд?
Ошибка руководства клуба с самого начала.
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bel01
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Любовь без радости была - разлука будет без печали.
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Железный Манк
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Какой-то нежный, джентльменский чант😀
Все еще уважают pisдюка, за прошлое
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Budabuda
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Ответ s_h_a_m_a_n
Ждём песен фанов Аль-Насри
Нам насрать на кринжа, нас заботит только Аль Наср, почему вы не купили Насри вместо вечно второго ооооо
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corazón
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Ответ Пирс Морган
Алекс Фергюсон: «Игрок, который позволил себя поставить себя выше тренера в «Манчестер Юнайтед», тут же должен покинуть клуб».
Ты воюешь не в ту сторону.
+7
-1
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