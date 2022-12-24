Фаны «Ман Юнайтед» пели о Роналду: «Мне нет дела до Ронни, Ронни нет дела до меня, меня заботит лишь «МЮ»
Фанаты «Манчестер Юнайтед» адресовали кричалку Криштиану Роналду.
«Мне нет дела до Ронни, Ронни нет дела до меня, меня заботит лишь «МЮ», – скандировали болельщики во время матча Кубка английской лиги с «Бернли» (2:0).
Напомним, перед ЧМ-2022 Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану, где раскритиковал руководство «Ман Юнайтед» и тренера Эрика тен Хага. После этого с 37-летним португальцем расторгли контракт.
Куст ракиты над рекой.
Клуб родной, навек любимый,
Где найдешь еще такой…
Ошибка руководства клуба с самого начала.
Все еще уважают pisдюка, за прошлое