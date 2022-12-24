Фаны «Ман Юнайтед» пели о Роналду: «Мне нет дела до Ронни, Ронни нет дела до меня, меня заботит лишь «МЮ»

Фанаты « » адресовали кричалку .

«Мне нет дела до Ронни, Ронни нет дела до меня, меня заботит лишь «МЮ», – скандировали болельщики во время матча Кубка английской лиги с «Бернли» (2:0).

Напомним, перед ЧМ-2022 Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану, где раскритиковал руководство «Ман Юнайтед» и тренера Эрика тен Хага. После этого с 37-летним португальцем расторгли контракт.