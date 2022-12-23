Главред France Football, занимавшийся организацией «Золотого мяча», будет работать в «ПСЖ»
Главный редактор журнала France Football получил работу в «ПСЖ».
В следующем месяце Паскаль Ферре перейдет в парижский клуб на должность руководителя отдела коммуникаций.
Ферре, в частности, будучи главным редактором France Football, занимался организацией «Золотого мяча», который вручал журнал.
Стоит отметить, что «ПСЖ» не впервые нанимает журналиста. Летом Жюльен Мейнард покинул TF1, чтобы присоединиться к парижанам.
Кроме того, Ферре займет должность, на которой с 2015 по 2021 год работал Жером Тубуль, бывший журналист L’Équipe.
Он же тоже шейх, только не из Катара, а из ЧАО
Но виноваты конечно криштиботы.
Кто же интересно выиграет в этом году?
Никакой связи
А вы ему про будущий ЗМ, с которым ни у кого сомнений нет