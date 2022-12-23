Главред France Football, занимавшийся организацией «Золотого мяча», будет работать в «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Золотой мяч Футбол

Главный редактор журнала France Football получил работу в «ПСЖ».

В следующем месяце Паскаль Ферре перейдет в парижский клуб на должность руководителя отдела коммуникаций.

Ферре, в частности, будучи главным редактором France Football, занимался организацией «Золотого мяча», который вручал журнал.

Стоит отметить, что «ПСЖ» не впервые нанимает журналиста. Летом Жюльен Мейнард покинул TF1, чтобы присоединиться к парижанам.

Кроме того, Ферре займет должность, на которой с 2015 по 2021 год работал Жером Тубуль, бывший журналист L’Équipe.

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53 комментария

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Игорь Климов
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Ответ Muhammad Juraev
Взрыв пуканов кринжтиботов объявляется открытым 😂
Для них недавно начался траур - 18.12.22 года)))
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Игорь Климов
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Ну, сейчас фанаты Кринжа7 в этом найдут скрытые возможности для получения ЗМ для игроков ПСЖ, умора просто)
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benjamin92
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Ответ Пенс
аххахаахаха) Всё, что и требовалось доказать. Мячик купили, кубок мира купили. Ай красавец Нассер.
Вор с честными глазами тоже купил для Челси ЛЧ и Чемп Англии или это другое?
Он же тоже шейх, только не из Катара, а из ЧАО
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Muhammad Juraev
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Взрыв пуканов кринжтиботов объявляется открытым 😂
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Muhammad Juraev
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Ответ G_Batigol
следующий ЗМ будет в конце 2023 года, вряд ли будет смотреть на результаты ЧМ. в этом году спецом провели раньше
А на результаты чего смотреть, если не на результаты главного турнира в футболе?
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Ильнур Хасанов
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Мессия ждет новый шарик.
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шампион
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Катар купил ПСЖ, ЗМ, ЧМ...
Но виноваты конечно криштиботы.
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Терминатор///Айлбибекович
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Ниче тут сколько криштиботов..По их мнению если бы он в ПСЖ не устроился ,то ЗМ Роналду получил бы))Ну вы и клоуны))).
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G_Batigol
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Ответ Владимир Владимирович
И что, он якобы должен помочь Месси выиграть восьмой золотой мяч ? Ну устроился и устроился. И так понятно что следующим обладателем золотого мяча должен стать парижанин , Месси или Мбаппе, ну на крайняк Неймар
следующий ЗМ будет в конце 2023 года, вряд ли будет смотреть на результаты ЧМ. в этом году спецом провели раньше
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G_Batigol
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Вангую ,Криштиботы ,когда Месси в октябре получит свой 8-ой ЗМ будут говорить ,что это ПСЖ все купил ,а в качестве аргумента предоставят этого журналиста :)
фаны Роналду уже топять за Мбаппе, устали бедняки за один месяц болеть за арабов, голландцев, хорватов и французов.
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Real_v_dushe
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Лишние доказательство позорности ЗМ, как объективной награды
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mootoo
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Как неожиданно
Кто же интересно выиграет в этом году?
Никакой связи
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frog19
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Шлионели Мэсси, встречай родственника.
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Гегенпрессинг Рангника
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Фанаты Роналду на этой ветке опять полыхают, слышно даже на ветке фигурного катания 🔥
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Блуждающий странник
Судя по комментариям аудитория спортс даже не подозревает, что кому отдать приз не выбирает редактор France Football. Хотя тут даже в конце 2022 года можно увидеть вопросы "почему не смотрели ВАР?". А после эти же люди будут удивляться количеству постов про Ванду Нару, Медиафутбол, хотя именно они и являются целевой аудиторией, а все публикации про голосование на ЗМ и работу ВАР они пропускают, много текста читать не хочется
Ахаха у тебя 10 дизлайков) угадайте кто поставил. Фанатки Рона минусуют, но ничего сказать не могут и пытаются скрыть коммент из топа 😁😁
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Блуждающий странник
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Ответ Пенс
ботовод пишет про уровень интеллекта. Ору)
Можешь орать дальше. При этом ты думаешь, что какой-то журналист может влиять на награду, хотя не имеет никакого отношения к голосованию. Ещё вечно про каких-то ботов пишешь, не нужно в вашу глупую борьбу меня записывать, но реакция понятна, когда у человека несколько аккаунтов он всегда будет всех вокруг обвинять в этом
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predMBAPPE
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Это намёк на 10 Золотых мячей в будущем от черепахи
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Пенс
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Ответ Блуждающий странник
Ты как и всегда показываешь свой уровень интеллекта, не более
ботовод пишет про уровень интеллекта. Ору)
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Direct free kick
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Ответ Пенс
аххахаахаха) Всё, что и требовалось доказать. Мячик купили, кубок мира купили. Ай красавец Нассер.
Так футбольные журналы помирают по всему миру. В твоей стране их видимо вообще не осталось. В России последний двинул коней в 2019. Без спонсорства ПСЖ журнал уже бы накрылся. Впрочем, когда катарцам надоест, всё равно накроется
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Блуждающий странник
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Ответ Born is the King
Ты серьезно думаешь, что ФФ не управляет этим процессом? Все эти голоса второстепенны решает ФФ. Захотят вообще отменят ЗМ как в 2020 г
То есть ты думаешь, что журналисты голосуют, а ФФ берут и от балды выставляют их оценки? Ты же понимаешь, что при наличии таких манипуляций первый же журналист будет возмущаться, что от его имени поставили такие оценки и награда себя дискредитирует в этот же миг. Нужно брать выше как с финалом ЧМ: журналистов проплачивают! Тут уже была версия, что финал ЧМ это цирк где двум звездам ПСЖ позволяли забивать, даже видел версию, что Коло-Муани "ударил слабо и вратарь мог взять мяч в руки". Так и живем
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Born is the King
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Ответ Блуждающий странник
Взяли журналиста работать в клуб, хотя местные ещё наверняка думают, что кому отдать ЗМ решает главный редактор газеты
Ты серьезно думаешь, что ФФ не управляет этим процессом? Все эти голоса второстепенны решает ФФ. Захотят вообще отменят ЗМ как в 2020 г
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Раиль Хафизов
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Ответ Блуждающий странник
Судя по комментариям аудитория спортс даже не подозревает, что кому отдать приз не выбирает редактор France Football. Хотя тут даже в конце 2022 года можно увидеть вопросы "почему не смотрели ВАР?". А после эти же люди будут удивляться количеству постов про Ванду Нару, Медиафутбол, хотя именно они и являются целевой аудиторией, а все публикации про голосование на ЗМ и работу ВАР они пропускают, много текста читать не хочется
И каждый месяц удивляются рейтингу ФИФА
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Старик Стариканов
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Теперь все индивидуальные награды будут получать игроки ПСЖ
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King_X
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Ответ kupezz
А разве они были? ЧМ всё показал, Месси теперь и без этого Главреда главный претендент. Выиграл ЧМ бы Мбаппе, тогда он бы был фаворитом. По-скольку они играют в одной команде и оставшиеся турниры будут общими выигранными, то Мбаппе хоть 100 забей, но перевес на +1 главный кубок у Месси. Вот кто третьим будет, может и Холланд, если выиграет ЛЧ.
Чел же про 2021 год пишет
А вы ему про будущий ЗМ, с которым ни у кого сомнений нет
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Блуждающий странник
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Судя по комментариям аудитория спортс даже не подозревает, что кому отдать приз не выбирает редактор France Football. Хотя тут даже в конце 2022 года можно увидеть вопросы "почему не смотрели ВАР?". А после эти же люди будут удивляться количеству постов про Ванду Нару, Медиафутбол, хотя именно они и являются целевой аудиторией, а все публикации про голосование на ЗМ и работу ВАР они пропускают, много текста читать не хочется
+72
-14
+58
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