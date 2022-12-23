Главред France Football, занимавшийся организацией «Золотого мяча», будет работать в «ПСЖ»

Главный редактор журнала France Football получил работу в « ».

В следующем месяце Паскаль Ферре перейдет в парижский клуб на должность руководителя отдела коммуникаций.

Ферре, в частности, будучи главным редактором France Football, занимался организацией «Золотого мяча», который вручал журнал.

Стоит отметить, что «ПСЖ» не впервые нанимает журналиста. Летом Жюльен Мейнард покинул TF1, чтобы присоединиться к парижанам.

Кроме того, Ферре займет должность, на которой с 2015 по 2021 год работал Жером Тубуль, бывший журналист L’Équipe.