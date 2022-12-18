Сборная из Южной Америки выиграла ЧМ в 10-й раз. У команд из Европы 12 побед

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Победа Аргентины на ЧМ-2022 стала десятой для южноамериканских команд в истории турнира.

В финал турнира в Катаре команды Лионеля Скалони победа Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Рекордсменом среди южноамериканских сборных является Бразилия, становившаяся чемпионом мира пять раз. Трижды трофей выигрывала сборная Аргентины и дважды – сборная Уругвая.

Европейские сборные одерживали победу в турнире 12 раз (по 4 раза – Италия и Германия, 2 раза – Франция, по 1 разу – Англия и Испания).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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