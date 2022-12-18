Сборная из Южной Америки выиграла ЧМ в 10-й раз. У команд из Европы 12 побед

Победа Аргентины на стала десятой для южноамериканских команд в истории турнира.

В финал турнира в Катаре команды Лионеля Скалони победа Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Рекордсменом среди южноамериканских сборных является , становившаяся чемпионом мира пять раз. Трижды трофей выигрывала сборная Аргентины и дважды – сборная .

Европейские сборные одерживали победу в турнире 12 раз (по 4 раза – и , 2 раза – , по 1 разу – и ).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ