Рондон и «Эвертон» расторгли контракт. У форварда 0 голов в 8 матчах сезона

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«Эвертон» объявил об уходе форварда Саломона Рондона.

33-летний игрок сборной Венесуэлы расторг контракт с мерсисайдцами по обоюдному согласию.

Соглашение было рассчитано до июня 2023 года.

Всего в 31 матче за «Эвертон» Рондон забил 3 гола.

В этом сезоне нападающий провел за «ирисок» 8 игр, но результативными действиями не отметился. Подробнее статистика экс-нападающего ЦСКА, «Зенита» и «Рубина» – здесь.

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