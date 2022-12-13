У Аргентины с Месси 2 финала за 3 последних ЧМ. В 2014-м проиграли Германии

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Сборная Аргентины во второй раз за три чемпионата мира вышла в финал.

Команда Лионеля Скалони разгромила Хорватию (3:0) в полуфинале чемпионата мира в Катаре и в решающей игре встретится с Францией либо Марокко.

В 2014 году Аргентина также добралась до финала, но уступила Германии (0:1) в дополнительное время. В 2018-м южноамериканская сборная вылетела в 1/8 финала от Франции (3:4).

Для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси это второй финал ЧМ в карьере. Он выступает на пятом для себя турнире.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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