Лука Модрич: «Хочу завершить карьеру в «Реале». Это моя мечта»
Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич не хочет уходить из «Реала».
«Я сосредоточен на ЧМ-2022, посмотрим, что будет дальше. Я не волнуюсь, что будет, то будет.
Конечно, я бы хотел завершить карьеру в «Реале», но нельзя ни о чем говорить со стопроцентной уверенностью. Однако я об этом мечтаю», – сказал 37-летний футболист в интервью El Chiringuito.
Модрич играет за «Реал» с 2012 года и за это время трижды выиграл Ла Лигу, 5 раз – Лигу чемпионов. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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