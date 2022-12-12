Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич не хочет уходить из «Реала».

«Я сосредоточен на , посмотрим, что будет дальше. Я не волнуюсь, что будет, то будет.

Конечно, я бы хотел завершить карьеру в «Реале», но нельзя ни о чем говорить со стопроцентной уверенностью. Однако я об этом мечтаю», – сказал 37-летний футболист в интервью El Chiringuito.

Модрич играет за с 2012 года и за это время трижды выиграл , 5 раз – Лигу чемпионов. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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