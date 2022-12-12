«МЮ» хотят продать за 6-7 млрд фунтов в 1-м квартале 2023 года

The Raine Group рассчитывает на продажу в начале 2023 года.

Как передает The Athletic, инвестиционно-банковская организация, выступающая в качестве финансового консультанта владельцев «МЮ», нацелена на заключение сделки в первом квартале. Цена клуба – от 6 до 7 млрд фунтов.

В частном порядке представители The Raine Group сообщили, что интерес к приобретению команды проявили многие стороны.

При этом фирма не собирается спешить с продажей так, как это было в случае с «Челси». В свою очередь, как утверждается, это подталкивает потенциальных покупателей к тому, чтобы занять выжидательную позицию в расчете на ухудшение финансового положения «МЮ».

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