ЧМ 2022: Франция — Марокко прямая трансляция

Главная сенсация Чемпионата мира по футболу сборная Марокко во втором полуфинале встретится с чемпионами мира сборной Франции. «Атласские львы», выйдя в полуфинал, стали первой африканской командой в истории, дошедшей до этой стадии турнира. Французы, в свою очередь, имеют шанс второй раз подряд выиграть золото мирового первенства, чего не случалось уже 60 лет, но для этого нужно проходить организованную команду Валида Реграги. Матч между сборными Франции и Марокко состоится 14 декабря на стадионе «Лусаил» в одноименном городе, начало в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч-ТВ» в 21:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Франция — Марокко на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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