Глава «ПСЖ» о финале ЛЧ в США или Азии: «Почему нет? Это стало бы развитием турнира. Изучить новые рынки – отличная идея»

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Глава Ассоциации европейских клубов допустил проведение финала Лиги чемпионов вне Европы.

«Мы не обсуждали это, но почему бы и нет? Провести матч Лиги чемпионов за пределами Европы – не только в Дохе, но и в США, в Азии... Это стало бы развитием турнира.

Изучить новые рынки и расширить базу фанатов – это отличная идея», – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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