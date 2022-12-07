Глава «ПСЖ» о финале ЛЧ в США или Азии: «Почему нет? Это стало бы развитием турнира. Изучить новые рынки – отличная идея»

Глава Ассоциации европейских клубов допустил проведение финала чемпионов вне Европы.

«Мы не обсуждали это, но почему бы и нет? Провести матч Лиги чемпионов за пределами Европы – не только в Дохе, но и в США, в Азии... Это стало бы развитием турнира.

Изучить новые рынки и расширить базу фанатов – это отличная идея», – сказал президент .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ