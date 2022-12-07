Глава «ПСЖ» о финале ЛЧ в США или Азии: «Почему нет? Это стало бы развитием турнира. Изучить новые рынки – отличная идея»
Глава Ассоциации европейских клубов допустил проведение финала Лиги чемпионов вне Европы.
«Мы не обсуждали это, но почему бы и нет? Провести матч Лиги чемпионов за пределами Европы – не только в Дохе, но и в США, в Азии... Это стало бы развитием турнира.
Изучить новые рынки и расширить базу фанатов – это отличная идея», – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.
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