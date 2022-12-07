«Бавария» начнет с Мусиалой переговоры о новом контракте в январе

хочет сохранить полузащитника .

По данным Sky Sport Deutschland, мюнхенцы настроены на скорейшее продление контракта с 19-летним игроком сборной Германии. Ожидается, что переговоры начнутся в январе.

Текущее соглашение Мусиалы с «Баварией» рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне хавбек провел 14 матчей в Бундеслиге и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ