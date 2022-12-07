«Бавария» начнет с Мусиалой переговоры о новом контракте в январе
«Бавария» хочет сохранить полузащитника Джамала Мусиалу.
По данным Sky Sport Deutschland, мюнхенцы настроены на скорейшее продление контракта с 19-летним игроком сборной Германии. Ожидается, что переговоры начнутся в январе.
Текущее соглашение Мусиалы с «Баварией» рассчитано до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне хавбек провел 14 матчей в Бундеслиге и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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