«Бавария» начнет с Мусиалой переговоры о новом контракте в январе

Теги Бавария бундеслига Германия Джамал Мусиала Футбол

«Бавария» хочет сохранить полузащитника Джамала Мусиалу.

По данным Sky Sport Deutschland, мюнхенцы настроены на скорейшее продление контракта с 19-летним игроком сборной Германии. Ожидается, что переговоры начнутся в январе.

Текущее соглашение Мусиалы с «Баварией» рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне хавбек провел 14 матчей в Бундеслиге и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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