Александр Соболев: «Я добрый парень, но немножко ленивый. Дома ничего не хочу делать»

назвал свои положительные и отрицательные качества.

«Все видят меня по телевизору, а на самом деле я добрый парень, никого никогда не обижу, люблю пошутить.

Из отрицательного – я немножко ленивый. Дома ничего не хочу делать, люблю поотдыхать. Еще я вспыльчивый, но опять же – на поле. В обычной жизни могу ни с кем не разговаривать дней пятнадцать», – сказал нападающий , отвечая на вопросы футболисток женской сборной России.

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