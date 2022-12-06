Александр Соболев: «Я добрый парень, но немножко ленивый. Дома ничего не хочу делать»
Александр Соболев назвал свои положительные и отрицательные качества.
«Все видят меня по телевизору, а на самом деле я добрый парень, никого никогда не обижу, люблю пошутить.
Из отрицательного – я немножко ленивый. Дома ничего не хочу делать, люблю поотдыхать. Еще я вспыльчивый, но опять же – на поле. В обычной жизни могу ни с кем не разговаривать дней пятнадцать», – сказал нападающий «Спартака», отвечая на вопросы футболисток женской сборной России.
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