Александр Соболев: «На дорогах злят такси, каршеринг, как и всех. Безобразно перестраиваются»

рассказал, что его раздражает на дорогах.

– Любите ли быструю езду, и что может разозлить на дороге?

– Особо быстро не езжу. На дорогах, как и всех, злят такси, каршеринг. Безобразно перестраиваются.

Была ситуация: я выезжал от ресторана, меня остановила на дороге полиция, из этого же ресторана выезжал таксист и врезался в меня. А я машину только купил три недели назад.

Еще бесит, когда можно ехать 60, а человек едет 20, и ему нормально.

– Какой ваш самый экстремальный поступок?

– В Сочи прыгал с тарзанки. В Дубае был купон на прыжок с парашютом, но не успел им воспользоваться. Возможно, в следующий раз. Я не боюсь высоты, мне нравится экстрим, – сказал форвард , отвечая на вопросы футболисток сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ