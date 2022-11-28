Южная Корея — Португалия: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В матче третьего тура группового этапа в квартете H на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Южной Кореи и Португалии. Поединок пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» и начнется в 18.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Южная Корея – Португалия

Во сколько матч Южная Корея – Португалия

Стали известны стартовые составы команд.

Южная Корея: Ким Сын Гю – Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Квон Ген Вон, Ким Чжин Су – Чжон У Ен, Ли Чжэ Сон, Хван Ин Бом, Ли Кан Ин – Сон Хын Мин, Чжо Гю Сон.

Португалия: Диогу Кошта – Диогу Далот, Пепе, Антониу Силва, Жоау Канселу – Рубен Невеш, Витинья, Матеуш Нунеш – Жоау Мариу, Роналду, Рикарду Орта.

Помимо этих двух сборных, в группе H выступают национальные команды Ганы и Уругвая, которые сыграют в параллельном матче.