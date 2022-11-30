Саудовская Аравия — Мексика — 1:2, обзор матча Чемпионата мира по футболу 30.11.2022

Матч 3-го тура группы C Чемпионата мира между сборными Саудовской Аравии и Мексики завершился победой сборной Мексики со счётом 2:1, однако ни та, ни другая сборные не вышли из группы.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

В первом тайме обе команды создавали опасные моменты у ворот друг друга, причем Саудовская Аравия была активнее в первые минуты. Позже преимущество перешло к мексиканцам, но до перерыва счёт так и не был открыт.

Свое преимущество мексиканцы смогли реализовать после перерыва, когда угловой в исполнении Луиса Чавеса завершился голом Генри Мартина на 48-й минуте. На 52-й минуте Чавес забил второй гол прямым ударом со штрафного.

Однако в параллельном матче Польша проигрывала 0:2, опережая в таблице Мексику по дополнительным показателям в лице меньшего количества жёлтых карточек – это выводило в плей-офф Польшу, а не Мексику.

Мексиканцы изо всех сил пытались забить третий гол. Однако дважды их голы отменяли из-за положения вне игры, а ещё в ряде моментов они не попали по воротам. Саудовцы почти не помышляли об ответных атаках.

Однако на 5-й компенсированной минуте Салем Аль-Досари забил последний гол саудовцев на Чемпионате мира, вычеркнув Мексику из числа участников плей-офф – таким образом, в следующий раунд вышла Польша.

Видеообзор матч Саудовская Аравия – Мексика