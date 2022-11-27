Тренер Канады после 1:4 с Хорватией: «Не жалею о своих словах. Мы приехали менять наш менталитет и показали, что способны тягаться с лучшими командами мира»

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман не жалеет о словах про Хорватию.

47-летний англичанин до игры с европейской командой (1:4) на заявил следующее: «Я сказал игрокам, что их место здесь, и мы выйдем и поимеем Хорватию».

«Нет, совершенно не жалею. Уважение к есть.

Как я говорил, мы приехали для того, чтобы зайти как можно дальше, чтобы поменять наш менталитет. Я мог быть чуть сдержаннее, но это часть процесса обучения.

Я приму все это с достоинством. Но с точки зрения менталитета мы, я думаю, показали в первые 25 минут, что Канада способна тягаться с лучшими командами мира», – отметил Хердман.

Тренер Канады, который взбесил Хорватию – кто он? Никогда не играл в футбол и 12 лет тренировал женщин