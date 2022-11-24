ЧМ 2022: Португалия — Уругвай прямая трансляция

Заключительный матч второго тура и один из наиболее интересных поединков первого этапа Чемпионата мира по футболу в Катаре. Команда Португалии может чувствовать себя более спокойно после победы над Ганой, а вот Уругвай уже потерял очки в матче с южнокорейцами. Матч сборных Португалии и Уругвая пройдет 28 ноября на стадионе «Лусаил» в одноименном городе, начало в 22:00 по московскому времени

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 21:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Португалия — Уругвай на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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