Фанаты Аргентины и Бразилии подрались в Индии возле кладбища во время роуд-шоу

Болельщики сборных Бразилии и подрались в индийском штате Керала.

Сообщение об инциденте поступило в воскресенье днем. Полиция завела дело по статье за драку в отношении неустановленных лиц.

Инцидент зарегистрирован в связи с видеозаписью, на которой между группами болельщиков сборных Аргентины и завязалась потасовка в ходе роуд-шоу, приуроченного к открытию .

По словам полиции, возле кладбища между болельщиками Аргентины и Бразилии завязался спор, который вскоре перерос в драку. Болельщики двух сборных дрались сначала руками, а затем и палками от флагов. Позже дерущихся удалось разнять.