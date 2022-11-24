Фанаты Аргентины и Бразилии подрались в Индии возле кладбища во время роуд-шоу
Болельщики сборных Бразилии и Аргентины подрались в индийском штате Керала.
Сообщение об инциденте поступило в воскресенье днем. Полиция завела дело по статье за драку в отношении неустановленных лиц.
Инцидент зарегистрирован в связи с видеозаписью, на которой между группами болельщиков сборных Аргентины и Бразилии завязалась потасовка в ходе роуд-шоу, приуроченного к открытию ЧМ-2022.
По словам полиции, возле кладбища между болельщиками Аргентины и Бразилии завязался спор, который вскоре перерос в драку. Болельщики двух сборных дрались сначала руками, а затем и палками от флагов. Позже дерущихся удалось разнять.
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