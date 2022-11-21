Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2, обзор матча Чемпионата мира по футболу 22.11.2022

В первом матче группы C сборная Аргентины сенсационно уступила Саудовской Аравии на стадионе «Лусаил Айконик» со счетом 1:2. А аргентинцев голом отметился Лионель Месси с пенальти, у саудитов — Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Досари.

В своем стартовом матче на Чемпионате мира в Катаре сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси предстояло встретиться с Саудовской Аравией — с одной стороны, с одной из сильнейших команд Азии и неизменным участником мировых первенств, а с другой — с командой, которая на последних турнирах является главным поставщиком очков. Так что перед матчем аргентинцы считались безоговорочными фаворитами, и многие думали, что главный вопрос будет заключаться только в том, сколько Месси и компания забьют. Однако у Саудовской Аравии были совсем другие планы.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Аргентина не стала долго раскачиваться и начала с места в карьер — уже на 9-й минуте южноамериканцы заработали пенальти, который хладнокровно реализовал Месси, разведя голкипера Саудовской Аравии Мохаммеда Аль-Овайса и мяч по разным углам.

Этим голом Месси установил рекорд — аргентинец отметился результативными действиями на всех пяти Чемпионатах мира, в которых принимал участие. Также этот мяч стал для нападающего седьмым на мировых первенствах и по этому показателю он сравнялся с Криштиану Роналду.

На 23-й минуте Месси мог оформить дубль и даже реализовал выход один на один, но это взятие ворот было отменено из-за офсайда.

На 29-й минуте ВАР снова не дал Аргентине возможность увеличить свое преимущество — на этот раз положение «вне игры» было зафиксировано у Лаутаро Мартинеса.

Еще через шесть минут нападающий миланского «Интера» снова отправил мяч в сетку ворот Саудовской Аравии, но и этот гол был отменен — еще до удара боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав очередной офсайд.

Сразу три незасчитанных гола из-за офсайда за первый тайм, и на перерыв Аргентина ушла всего лишь с минимальным преимуществом.

Второй тайм начался очень неожиданно — футболисты Саудовской Аравии воспользовались ошибкой аргентинцев, и Салех Аль-Шехри сравнял счет.

Дальше больше — на 52-й минуте Саудовская Аравия и вовсе вышла вперед: Салем Аль-Досари нанес великолепный обводящий удар, и голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес был бессилен.

На «Лусаил Айконик» запахло настоящей сенсацией, а аргентинцы явно стали нервничать. Они, безусловно, бросились в атаку, но их ударам либо не хватало точности, либо надежно играл вратарь соперника Аль-Овайс.

На 64-й минуте Николас Тальяфико имел, пожалуй, самый реальный шанс сравнять счет — защитник оказался в нескольких метрах от воротах, но Аль-Овайс явно поймал кураж и перевел мяч на угловой.

В оставшееся время аргентинцы не уходили с половины поля соперника, но забить второй гол им так и не удалось. Есть первая сенсация на Чемпионате мира!

Следующие матчи на мундиале команды проведут 26 ноября: аргентинцы сыграют с Мексикой, а саудиты — с Польшей.

Видеообзор матча Аргентина — Саудовская Аравия