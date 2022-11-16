Дания — Тунис: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

Теги Сборная Дании по футболу Сборная Туниса по футболу ЧМ-2022 Футбол

Матчи в группе D на Чемпионате мира по футболу 2022 стартуют со встречи Дания – Тунис. Поединок пройдет на стадионе «Эдьюкэйшн Сити» и начнется в 16.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию поединка.

Где смотреть матч Дания – Тунис

Во сколько матч Дания – Тунис

Стали известны стартовые составы команд.

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьер, Кристенсен, Андерсен, Мэле – Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг – Дольберг, Ольсен.

Тунис: Дамен – Дрэгер, Мерья, Бронн, Тальби, Абди – Схири, Лаидуни, Слиман, Мсакни – Жебали.

Помимо этих двух сборных, в группе D выступают национальные команды Франции и Австралии, которые сыграют сегодня в 22.00.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные