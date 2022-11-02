«Лейпциг» разгромил «Шахтер» (4:0) и вышел в плей-офф ЛЧ. Украинский клуб сыграет в ЛЕ
«РБ Лейпциг» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе F.
В 6-м туре группового раунда немецкий клуб в гостевом матче разгромил «Шахтер» (4:0).
Команда тренера Марко Розе, набрав 12 очков, отстала от «Реала», который выиграл группу, на один балл.
«Шахтер» с шестью очками финишировал третьим в группе и сыграет в стыках Лиги Европы.
Последнее место в этом квартете занял «Селтик», набравший всего два очка.
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