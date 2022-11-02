«Лейпциг» разгромил «Шахтер» (4:0) и вышел в плей-офф ЛЧ. Украинский клуб сыграет в ЛЕ

вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе F.

В 6-м туре группового раунда немецкий клуб в гостевом матче разгромил (4:0).

Команда тренера , набрав 12 очков, отстала от , который выиграл группу, на один балл.

«Шахтер» с шестью очками финишировал третьим в группе и сыграет в стыках .

Последнее место в этом квартете занял , набравший всего два очка.