«Лейпциг» разгромил «Шахтер» (4:0) и вышел в плей-офф ЛЧ. Украинский клуб сыграет в ЛЕ

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«РБ Лейпциг» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе F.

В 6-м туре группового раунда немецкий клуб в гостевом матче разгромил «Шахтер» (4:0).

Команда тренера Марко Розе, набрав 12 очков, отстала от «Реала», который выиграл группу, на один балл.

«Шахтер» с шестью очками финишировал третьим в группе и сыграет в стыках Лиги Европы.

Последнее место в этом квартете занял «Селтик», набравший всего два очка.

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