Тудор не сказал игрокам «Марселя», что ничья оставит команду в еврокубках. Они продолжали атаковать, пропустили на 95-й и заняли 4-е место в ЛЧ

Главный тренер «Марселя» не сообщил игрокам результат параллельного матча в Лиге чемпионов.

Футболисты не знали, что ничейный результат в матче с позволил бы их команде выйти в Лигу Европы.

RMC сообщает, что намеренно не говорил своим игрокам, что ничья в матче с «Тоттенхэмом» оставит «Марсель» в еврокубках. Команда продолжала атаковать, что в конечном итоге привело к голу Пьера-Эмиля Хейбьерга после контратаки на 95-й минуте и поражению французов (1:2).

Сам Тудор после матча сказал, что говорил игрокам, чтобы те не рвались в атаку, но они могли просто не услышать его. Однако позже в интервью beIN Sports косвенно подтвердил сообщения RMC.

«На скамейке запасных знали, что происходит в параллельном матче.

Мы доминировали в первом тайме, а потом преимуществом завладел «Тоттенхэм». Мы должны были оставаться вместе, чтобы добиться положительного результата, но нам не хватило общения. Вот в чем суть мелких деталей. Это очень больно, но таков футбол», – сказал Мбемба.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.

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