Лестер — Манчестер Сити 29.10.2022 английская Премьер-Лига, прогноз на футбольный матч

29 октября 2022 года в матче 14 тура АПЛ Лестер на своем поле сыграет с Манчестер Сити. Игра начнется в 14:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: П2 1.29, ТБ (1.5) 1.11

Смогут ли «лисы» закрепить успех, продолжив побеждать, и заодно преподнести сенсацию тура, обыграв фаворита? Как покажут себя «горожане», сколько результативных действий запишет на свой счет связка Де Брейне – Холанд? В каком состоянии будут подопечные Гвардиолы после матча с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов? На эти вопросы получится ответить, посмотрев матч Лестер — Манчестер Сити. А наш прогноз на игру поможет вам сделать осмысленную ставку исход встречи.

Статистические данные нашего прогноза актуальны по состоянию на 24 октября 2022 года — у Лестера в преддверии этой встречи в расписании нет матчей, а Манчестер Сити во вторник, 25 октября, сыграет с дортмундской «Боруссией», но в целом, приведенная нами информация актуальна и поможет вам получить представление о выступлении команды в нынешнем розыгрыше английской Премьер-Лиги.

Лестер

Лестер крайне ужасно стартовал в нынешнем розыгрыше АПЛ. «Лисы» начали турнир с боевой ничьи с Брентфордом (2:2). Затем команда потерпела шесть (!) поражений кряду, играя с командами из верхней части таблицы (за исключением Саутгемптона).

На начало октября «лисы» несколько выровняли положение — был обыгран Ноттингем (4:0), достигнута ничья с Кристал Пэлас (0:0), побеждены Лидс (2:0) и Вулверхэмптон (4:0). Единственное октябрьское поражение команды — в гостях от Борнмута (1:2), слегка подпортило впечатление, но в целом подопечные Роджерса могут занести нынешний месяц себе в актив.

Что касается турнирного положения команды, то здесь все не так радужно. Лестер идет на 16 месте, имея в своем активе 11 очков. «Лисы» обгоняют команды из зоны вылета лишь на два балла, поэтому вся борьба у Лестера еще впереди.

Манчестер Сити

Манчестер Сити, наоборот, сильно проводит начало сезона. в АПЛ команда идет практически безупречно — в 11 играх «горожане» дважды сыграли вничью и потерпели одно поражения. К играм, которые мы обратили внимание, отнесем разгром Ноттингема (6:0), победа в дерби над «Ман Юнайтед» (6:3) и разгром Саутгемптона (4:0). Также была победа над Борнмутом (4:0), а также была боевая ничья с Ньюкаслом (3:3). Единственное поражение подопечные Гвардиолы потерпели от Ливерпуля — 0:1.

Манчестер Сити идет на втором месте с 26 очками, отставая от Арсенала на два балла. Что касается преследователей по турнирной таблице, то «горожане» обгоняют команды из ТОП-5 (Тоттенхэм, Ньюкасл и Челси) на три и пять очков соответственно.

Статистические тенденции:

Лестер в предыдущих пяти матчах продемонстрировали следующие результаты:

Манчестер Сити отыграл следующим образом:

Статистические тенденции Лестера:

Статистические тенденции Манчестер Сити:

Коэффициенты матча Лестер – Манчестер Сити и прогноз на игру

Статистика 20 предыдущих очных встреч команд красноречиво указывает на преимущество Манчестер Сити. Приводим результаты последних пяти матчей команд.

Букмекеры также отдают предпочтение «горожанам»:

Лестер в нынешнем сезоне проиграл всем топ-соперникам, с которыми встречался, и против такого «Сити» у «лис» нет шансов. Предположим, что «горожане» сумеют переиграть своего соперника, а Холанд вновь отличится забитым голом.

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Где смотреть матч Лестер – Манчестер Сити