Гендиректор Суперлиги заявил, что проект жив: «В Европе есть клубы, разделяющие видение «Юве», «Реала» и «Барсы». У них есть возможность высказать мнение»

Генеральный директор Суперлиги заявил, что проект еще жив.

– Жива ли ?

– Очень даже жива. Есть люди, которые хотят заявить, что она мертва, но тот факт, что они много говорят об этом, вызывает подозрения.

В Европе есть клубы, которые, несомненно, разделяют видение , и «Барселоны», и теперь у них есть возможность высказать свое мнение», – сказал Бернд Райхарт.