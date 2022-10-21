Гендиректор Суперлиги заявил, что проект жив: «В Европе есть клубы, разделяющие видение «Юве», «Реала» и «Барсы». У них есть возможность высказать мнение»
Генеральный директор Суперлиги заявил, что проект еще жив.
– Жива ли Суперлига?
– Очень даже жива. Есть люди, которые хотят заявить, что она мертва, но тот факт, что они много говорят об этом, вызывает подозрения.
В Европе есть клубы, которые, несомненно, разделяют видение «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны», и теперь у них есть возможность высказать свое мнение», – сказал Бернд Райхарт.
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