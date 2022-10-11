МЮ – Ньюкасл 16.10.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

После еврокубкового тура снова нашему вниманию предлагается чемпионат Англии, а именно 11-й тур (помните, что один тур еще не сыгран из-за неустановленных сроков). 16 октября в 11-м туре на «Олд Траффорд» сойдутся в поединке «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Отметим, что перед этой встречей «Манчестер Юнайтед» еще должен сыграть матч группового этапа Лиги Европы против кипрской «Омонии», в то время как «Ньюкаслу» еврокубки не светят пока что. Давайте выясним, из чего надо исходить, делая ставку на матч, и предложим собственный вариант развития событий.

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Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» (кэф 1.984), тотал «МЮ» больше 1.5 (кэф 1.83)

Манчестер Юнайтед

Два или даже три важных события произошли 9 октября в игре против «Эвертона». Во-первых, команда Эрика тен Хаага выиграла 2:1, вернувшись в борьбу за Топ-4: их отделяет всего одно очко от 4-го места, на котором находится «Челси». Во-вторых, Криштиану Роналду наконец-то забил первый гол в сезоне АПЛ. И в-третьих, он пробил отметку в 700 голов за карьеру на клубном уровне! (С учетом голов за сборную отметку 700 он прошел уже давно, а вот на клубном дошел только сейчас). Планка покорилась, но до пика формы ему еще далеко. Видимо, нужно, чтобы партнеры по «МЮ» тоже преодолели какую-то планку или хотя бы научились читать его мысли: пока что кажется, что подобный дар был только у игроков «Реала».

Так или иначе, а этот текст мы пишем еще до того, как начнется игра 4-го тура группового этапа Лиги Европы против кипрского клуба «Омония»: обсуждение этого матча должно быть темой отдельного разговора, и нет гарантий, что «Омония» не попытается повторить то, что почти получилось в предыдущей встрече. Напомним, тогда «дьяволы» в гостях победили 3:2, у них дважды отличился Рэшфорд и один раз Марсьяль. Игра опять же не впечатлила даже при подавляющем преимуществе гостей, но, как выразился однажды Константин Зырянов, «три очка не пахнут». И тен Хаагу придется выбирать между следованием этому принципу и налаживанием той игры, какую со времен Сульшера и не вспомнишь.

Получится ли у тен Хаага взять очередные три очка у аутсайдера последних лет или же «Ньюкасл», которым с недавних пор управляют очередные шейхи, наконец-то даст сдачи и покажет зубы? Покажет игра. А для этого необходимо еще и знать, что творится в стане «сорок».

Ньюкасл

Обратимся к команде, которая давно ищет путь к возвращению былой славы. Сейчас (именно сейчас) «Ньюкасл» идет на рекордном для себя 6-м месте и находится в зоне Лиги Европы УЕФА. Им сыграно 9 матчей и набрано 14 очков. Вчитайтесь: команда, которая еще не так давно думала, как бы не вылететь пробкой из АПЛ, сейчас находится в еврокубковой зоне. Правда, не стоит забывать, что и топовые команды сейчас допускают непростительные ошибки в других встречах, что и позволило «Ньюкаслу» высоко подняться.

В минувшем матче 10-го тура «Ньюкасл» взял и психанул, разнеся со счетом 5:1 выскочку прошлого сезона по имени «Брентфорд». Героями этого матча стали трое игроков: Бруно Гимарайнс, оформивший дубль, Джейкоб Мерфи и Мигель Альмирон (еще один гол «Брентфорд» сам себе забил). Этой командой, если кому интересно, руководит Эдди Хау, принявший ее в прошлом году и занявший с ней очень даже высокое для нее 11-е место.

В минувшем сезоне Хау помог команде выиграть 6 домашних матчей подряд, чего не было аж с 2004 года. В этом сезоне пока команда идет в еврокубковой зоне. О чемпионстве и думать не следует: при всем уважении к Гимарайнсу и его одноклубникам того задора, какой был у «Лестера», пока не прослеживается. Сейчас же самое главное – следующий матч.

Статистика

И снова наш раздел о пяти предыдущих встречах, который позволит нам представить примерно, на какой тотал заряжать в этот раз. У «Манчестера Юнайтед» мы берем в зачет как игры в АПЛ, так и еврокубковые матчи.

8 сентября 2022. Лига Европы. МЮ 0:1 Реал Сосьедад.

0:1 Реал Сосьедад. 15 сентября 2022. Лига Европы. Шериф 0:2 МЮ .

. 2 октября 2022. АПЛ. Манчестер Сити 6:3 МЮ .

. 6 октября 2022. Лига Европы. Омония 2:3 МЮ .

. 9 октября 2022. АПЛ. Эвертон 1:2 МЮ.

Многовато гостевых матчей выдалось у «МЮ», не находите? А ведь в гостях они одержали три победы. Две из них выпали, правда, на Лигу Европы против соперников уровня, который в лучшем случае тянул на аутсайдера АПЛ. Ну и два поражения в списке. Не особо радостная картина, честно говоря. Что касается индивидуальной статистики игроков, то выделим вот кого:

В 8 играх АПЛ Маркус Рэшфорд отличился 3 раза, отдав две голевые передачи, а в Лиге Европы у него состоялся тот самый киприотский дубль. У бразильца Антони всего 3 игры в АПЛ, но также 3 гола.

отличился 3 раза, отдав две голевые передачи, а в Лиге Европы у него состоялся тот самый киприотский дубль. У бразильца всего 3 игры в АПЛ, но также 3 гола. По два гола в АПЛ у Джейдона Санчо и Антони Марсьяля : первый в Лиге Европы забивал «Шерифу», второй отличился с «Омонией».

и : первый в Лиге Европы забивал «Шерифу», второй отличился с «Омонией». В АПЛ еще по одному разу отличились Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду (последний также забивал «Шерифу»).

и (последний также забивал «Шерифу»). Из распасовщиков АПЛ с двумя голевыми выделяются не только Рэшфорд, но и Кристиан Эриксен и тот же Марсьяль.

и тот же Марсьяль. Диогу Далот заработал в АПЛ четыре желтые карточки: у вспоминаемого зачастую некстати Харри Магуайра их три.

заработал в АПЛ четыре желтые карточки: у вспоминаемого зачастую некстати их три. Несчастный Давид де Хеа пропустил 15 (!) мячей за 8 встреч АПЛ. В Лиге Европы у него еще скромные (-3), но от «Омонии» сразу два мяча. Хотя тут надо винить больше защитников, чем самого де Хеа.

А теперь посмотрим на статистику «Ньюкасла», где идут только матчи АПЛ. Вот результаты (обратите внимание, что по понятным причинам попадают августовские встречи):

31 августа. Ливерпуль 2:1 Ньюкасл .

. 3 сентября. Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас.

0:0 Кристал Пэлас. 17 сентября. Ньюкасл 1:1 Борнмут.

1:1 Борнмут. 1 октября. Фулхэм 1:4 Ньюкасл .

. 8 октября. Ньюкасл 5:1 Брентфорд.

Проводящий второй сезон в АПЛ «Брентфорд» да вечно прыгающий из Чемпионшипа в АПЛ и обратно «Фулхэм» – вот кого громят «сороки». Против остальных команд у них не так хорошо выходит, вернее сказать, совсем не выходит. Две ничьи и проигрыш «Ливерпулю», который вообще сейчас мимо еврокубков едет. Подробности поведает индивидуальная статистика игроков:

Мигель Альмирон из Парагвая забил 4 гола в 9 встречах и является лучшим бомбардиром клуба. Три гола у Каллума Уилсона , два у Бруно Гимарайнса и Александра Исака (последний запомнился нам по Евро-2020, где был основной ударной силой шведов). Кстати, Исак забил один гол с пенальти.

из Парагвая забил 4 гола в 9 встречах и является лучшим бомбардиром клуба. Три гола у , два у и (последний запомнился нам по Евро-2020, где был основной ударной силой шведов). Кстати, Исак забил один гол с пенальти. По две голевые передачи у Джо Уиллока и Алана Сен-Максима . А по сумме голов и передач лидируют Альмирон и Уилсон (у него одна голевая).

и . А по сумме голов и передач лидируют Альмирон и Уилсон (у него одна голевая). По времени больше всего минут провел на поле Киран Триппьер , отыгравший 797 минут в 9 встречах (да, тот самый, который в «Атлетико» провел три сезона). Джо Уиллок и Мигель Альмирон чуть отстают (760 и 754 минуты).

, отыгравший 797 минут в 9 встречах (да, тот самый, который в «Атлетико» провел три сезона). Джо Уиллок и Мигель Альмирон чуть отстают (760 и 754 минуты). Ник Поуп пропустил 9 мячей в 9 матчах. Основной вратарь команды в строю. Все вопросы нужно адресовать, скорее всего, к защите.

Прогноз

Исходя из положения команд в турнирной таблице и их матчей в АПЛ (ну и еврокубков у манчестерского клуба), букмекеры заключили, что преимущество у «МЮ» в плане исхода очень маленькое: кэф 1.984 на триумф команды Эрика тен Хаага, кэф 3.72 на победу «Ньюкасла» и Эдди Хау, кэф 3.94 на ничью. В принципе, про двойной исход можно не говорить: потеря очков вполне вероятна у «МЮ», но все в их головах, руках и ногах.

В плане тоталов наиболее привлекательной является ставка на тотал больше 2.5 (кэф 1.74), так как все же атакующая линия у «МЮ» предпочтительнее. В то же время на тотал меньше 2.5 дается чуть более высокий кэф 2.22: не единым Рэшфордом должен справляться «Юнайтед» (на Роналду рассчитывать не приходится). Говоря об индивидуальном, можно поставить на тотал «МЮ» больше 1.5 (кэф 1.83) или меньше 1.5 (кэф 1.98). Возможно, что Марсьяль или Антони (это два разных человека, француз и бразилец!) тоже смогу отличиться. А вот у «Ньюкасла» даже тотал больше 1 (кэф 1.76) кажется не совсем реальным: то, что «сороки» отгрузили девять мячей в двух предыдущих встречах, это не их заслуга, а следствие обычного бардака в обороне у «Брентфорда» и «Фулхэма».

Поверим снова в команду тен Хаага: рекомендуем поставить на его победу и на тотал «Юнайтед» больше 1.5. В принципе, два гола они забить способны, чтобы выиграть. Если оборона «МЮ» усвоила уроки Лиги Европы 3-го тура и если она не напортачит в 4-м туре, то в выходные в АПЛ в «Театре мечты» все снова увидят хорошее шоу. «Ньюкаслу» только удачи: команде Эдди Хау будет трудно выстоять даже против такой ослабленной команды-легенды.

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Где смотреть матч МЮ – Ньюкасл