Омония — Манчестер Юнайтед 06.10.2022, Лига Европы, прогноз на футбольный матч

6 октября, в четверг, кипрская «Омония» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча пройдет в Никосии на стадионе «ГСП» и начнется в 19:45 по петербургскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2; Ф2 (-1,5); ТМ 3,5.

«Омония»

Клуб из Никосии получил право выступать в Лиге Европы, выиграв в прошлом сезоне Кубок Кипра — в решающем матче «Омония» в серии пенальти переиграла «Ахнас».

В групповой раунд киприотам нужно было попадать через один раунд квалификации, где их соперником стал бельгийский «Гент». Несмотря на то, что фаворитом был клуб из Бельгии, «Омония» одержала две победы с одинаковым счетом 2:0 и продлила себе еврокубковый сезон как минимум на шесть матчей.

Групповой этап обладатель Кубка Кипра начинал матчем против тираспольского «Шерифа» и крупно уступил на своем поле — 0:3. Ибрахим Рашид вывел гостей вперед уже на второй минуте, а в середине второго тайма тираспольцы закрепили свое преимущество благодаря точным ударам Ияйи Атьемвена и Мухамеда Диопа.

Нв второй матч в группе подопечные Нила Леннона отправились в Сан-Себастьян к «Реал Сосьедаду», который до этого в гостях сумел обыграть «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Испанцы предсказуемо набрали три очка и возглавили группу, хотя легкой прогулкой для них матч не стал — встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

До 80-й минуты даже сохранялся ничейный счет — на гол Андера Гевары гости ответили выстрелом бразильца Бруно Соузы. Но за десять минут до конца матча Александр Серлот принес «Реал Сосьедаду» вторую победу в турнире.

В чемпионате Кипра у одного из самых титулованных клубов страны после пяти туров в активе девять очков и четвертое место в турнирной таблице.

Омония начала чемпионат поражением от новичка лиги «Акритаса» — 0:1. Затем команда Леннона была сильнее АЕК (3:2), «Эносиса» (4:0) и «Доксы» (2:0). Еще одно поражение футболисты «Омонии» потерпели в третьем туре в гостях от «Аполлона» со счетом 1:2.

В составе «Омонии» выделяется уже упомянутый бразильский полузащитник Бруно Соуза — на счету 28-летнего игрока четыре гола в чемпионате Кипра и один в Лиге Европы. Сейчас Соуза вместе с соотечественником из «Пафоса» Жайро Меседой возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Кипра.

Еще один важный игрок атаки «Омонии» — украинец Роман Безус, который отметился двумя голами.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» едет на Кипр после болезненного поражения в дерби, в котором «Манчестер Сити» буквально смял соперника — 6:3. Матч мог и закончится с более крупным счетом, но на последних минутах подопечные Пепа Гвардиолы явно расслабились и дали Антони Марсьялю оформить дубль.

Команда Эрика Тен Хага вообще проводит неоднозначный сезон, чередуя красивые победы с оглушительными поражениями.

Начиналось для манкунианцев вообще все катастрофично — в первых двух турах Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» уступил на своем поле «Брайтону» (1:2) и в гостях «Брентфорду» (0:4), пропустив все мячи еще в первом тайме.

Затем «красным дьяволам» удалось поправить дела и они одержали четыре подряд победы, в том числе над «Ливерпулем» (2:1) и лидером чемпионата лондонским «Арсеналом» (3:1).

В Лиге Европы аналогичная ситуация — команда Тен Хага начала турнир с домашнего поражения от «Реал Сосьедада», пропустив единственный гол с пенальти в исполнении Браиса Мендеса.

Во втором туре англичане в гостях были сильнее «Шерифа» — 2:0. Еще в первом тайме красивый гол забил Джейдон Санчо, а затем Криштиану Роналду реализовал пенальти. К слову, это пока единственный гол португальца в нынешнем сезоне.

Лига Европы вообще на данный является отдушиной для Криштиану Роналду, так как в АПЛ Тен Хаг пока меньше отводит игрового времени возрастному нападающему, а в дерби португалец и вовсе провел весь матч на скамейке запасных. В Лиге Европы футболист наоборот проводит встречи по 90 минут, и наверняка ситуация повторится и в игре на Кипре.

Пока же пушка пятикратного обладателя «Золотого мяча» молчит, главным бомбардиром «МЮ» стал Маркус Рэшфорд — на его счету три гола. Причем форвард отличался в ключевых матчах, забив победный гол «Ливерпулю» и оформив дубль в ворота «Арсенала». Правда, набравшего хорошую форму нападающего подкосила травма, из-за которой он пропустил оба матча в Лиге Европы. Однако Рэшфорд уже вернулся в строй и отыграл почти час против «Манчестер Сити».

У трех футболистов «Манчестер Юнайтед» — Антони, Джейдона Санчо и Антони Марсьяля — в активе по два гола в АПЛ.

Причем Антони, на которого «Манчестер Юнайтед» летом потратил более 90 миллионов евро, явно хорошо вписывается в новую команду и пока забивает в каждом матче АПЛ.

Прогноз на матч «Омония» — «Манчестер Юнайтед»

Лига Европы абсолютно не второстепенный турнир для «Манчестер Юнайтед», тем более что после поражения в дерби нужно реабилитироваться. Да, скорее всего, Тен Хаг даст кому-то отдохнуть из игроков стартового состава, но совсем уж резервным состав гостей в предстоящем матче выглядеть не будет.

Поэтому можно смело ставить на победу «МЮ» — букмекерская контора Winline оценивает вероятность такого исхода в 1,23.

Так же можно взять победу гостей с форой -1,5 за 1,66.

Наверняка «Омония» постарается пропустить как можно меньше и закроется, а «МЮ» не будет слишком усердствовать, так как уже в воскресенье ему предстоит непростой матч с «Эвертоном» в Ливерпуле. Скорее всего голов будет немного , так что можно сделать ставку на ТМ 3,5 за 1,51.

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Где смотреть матч Омония – МЮ