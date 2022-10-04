Карвахаль о словах Хави: «Вопрос закономерности поднимают только тогда, когда «Реал» выигрывает ЛЧ»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Даниэль Карвахаль Футбол

Дани Карвахаль отреагировал на мнение Хави по поводу закономерности побед в Лиге чемпионов и Ла Лиге.

Главный тренер «Барселоны» заявил, что считает победу в чемпионате Испании более закономерной, чем в ЛЧ.

«У каждого свое мнение. Думаю, когда выигрываешь Лигу чемпионов пять раз за восемь лет, вопрос удачи даже не обсуждается.

Футбол – это игра на результат. Побеждает тот, кто забил больше и пропустил меньше. И в этом мы были сильнейшие.

Сложно рассуждать о закономерности. Этот вопрос поднимают только тогда, когда «Реал» побеждает в ЛЧ», – сказал защитник «Мадрида».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные