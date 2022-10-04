Карвахаль о словах Хави: «Вопрос закономерности поднимают только тогда, когда «Реал» выигрывает ЛЧ»

Дани Карвахаль отреагировал на мнение Хави по поводу закономерности побед в Лиге чемпионов и Ла Лиге.
Главный тренер «Барселоны» заявил, что считает победу в чемпионате Испании более закономерной, чем в ЛЧ.
«У каждого свое мнение. Думаю, когда выигрываешь Лигу чемпионов пять раз за восемь лет, вопрос удачи даже не обсуждается.
Футбол – это игра на результат. Побеждает тот, кто забил больше и пропустил меньше. И в этом мы были сильнейшие.
Сложно рассуждать о закономерности. Этот вопрос поднимают только тогда, когда «Реал» побеждает в ЛЧ», – сказал защитник «Мадрида».