Карвахаль о словах Хави: «Вопрос закономерности поднимают только тогда, когда «Реал» выигрывает ЛЧ»

отреагировал на мнение по поводу закономерности побед в Лиге чемпионов и Ла Лиге.

Главный тренер «Барселоны» заявил, что считает победу в чемпионате Испании более закономерной, чем в ЛЧ.

«У каждого свое мнение. Думаю, когда выигрываешь Лигу чемпионов пять раз за восемь лет, вопрос удачи даже не обсуждается.

Футбол – это игра на результат. Побеждает тот, кто забил больше и пропустил меньше. И в этом мы были сильнейшие.

Сложно рассуждать о закономерности. Этот вопрос поднимают только тогда, когда побеждает в ЛЧ», – сказал защитник «Мадрида».