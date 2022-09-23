«Реал» из-за усиления «Барсы» хочет набрать 90 очков в Ла Лиге. «Мадрид» считает, что стать чемпионом в этом сезоне будет сложнее

намерен набрать минимум 90 очков в Ла Лиге из-за усиления «Барселоны».

Как пишет Marca, тренер мадридского клуба постоянно говорит футболистам о том, что они не должны понижать планку.

Еще в ходе предсезонки тренерский штаб «Мадрида», глядя на трансферную кампанию «Барселоны», понял, что выиграть Ла Лигу в этом сезоне будет гораздо сложнее, чем в прошлом. Особенно в «Реале» выделяют переход в каталонский клуб Роберта Левандовского. Это трансфер в «Мадриде» считают «ключевым».

Источник в «Реале» говорит: «Здесь ты всегда обязан побеждать. Такова философия клуба. Иногда кажется, что даже этого недостаточно».

На этот сезон в «Реале» ставят конкретную цель – набрать минимум 90 очков в Ла Лиге.

«86 очков (столько «Реал» набрал в прошлом сезоне и стал чемпионом Испании – Sports.ru) не хватит. Чтобы взять титул в этом сезоне, потребуется минимум 90 очков», – говорят в «Мадриде».

На старте сезона «Реал» победил во всех шести матчах Ла Лиги. , выигравшая пять матчей и один раз сыгравшая вничью, отстает от «Мадрида» на 2 очка.