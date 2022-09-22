Экс-форвард «Интера» Пандев завершил карьеру в 39 лет

Нападающий Горан Пандев завершил игровую карьеру.
Последним клубом в карьере 39-летнего футболиста была «Парма», за которую он играл в прошлом сезоне в Серии B.
Также Пандев выступал за «Интер», «Наполи», «Лацио», «Галатасарай» и другие клубы.
В составе «Интера» форвард в 2010 году выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. С «Лацио» и дважды с «Наполи» он побеждал в Кубке Италии.
Пандев является лучшим бомбардиром сборной Северной Македонии (38 голов) и рекордсменом по числу матчей за команду (122).
В прошлом году он стал автором первого гола сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы.