Экс-форвард «Интера» Пандев завершил карьеру в 39 лет

Нападающий Горан Пандев завершил игровую карьеру.

Последним клубом в карьере 39-летнего футболиста была , за которую он играл в прошлом сезоне в Серии B.

Также Пандев выступал за «Интер», «Наполи», , и другие клубы.

В составе форвард в 2010 году выиграл чемпионат, и , Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. С «Лацио» и дважды с он побеждал в Кубке Италии.

Пандев является лучшим бомбардиром сборной Северной Македонии (38 голов) и рекордсменом по числу матчей за команду (122).

В прошлом году он стал автором первого гола сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы.