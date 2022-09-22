Гайич о том, кто из ЦСКА заиграл бы в Лиге 1: «Каждый. Ты способен заиграть где угодно, если стараешься»

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Защитник ЦСКА Милан Гайич сравнил уровень Лиги 1 и Мир РПЛ.

– Если сравнить Лигу 1 и РПЛ, то какой чемпионат сильнее?

– Не знаю, как сравнить эти чемпионаты. Во Франции я играл еще ребенком. РПЛ и Лига 1 – первенства абсолютно разного типа.

– Кто из ЦСКА смог бы заиграть во Франции?

– Каждый игрок нашей команды. Я? Ха-ха! Для меня не проблема, я уже играл там.

Сейчас футбол – это сплав удачи и труда. Если ты хорошо тренируешься и стараешься, то способен заиграть где угодно. Мы видим трансферы из РПЛ в Англию и другие топ-лиги. Сейчас ни у кого не вызывает трудности заиграть в любом чемпионате, – сказал Гайич.

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