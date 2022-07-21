Новичок ЦСКА Гайич о конкуренции с «Зенитом»: «Нет ничего невозможного. Быть в топ-3 – наша главная задача»

Новичок ЦСКА Милан Гайич оценил шансы команды побороться с за чемпионство в этом сезоне.

«За годы своей карьеры я понял, что самое главное – это единство в команде. Естественно, нам нужны качественные игроки, чтобы бороться за самые высокие места. У нас есть хорошие молодые парни. Если нащупаем между нами «химию», то будем бороться за чемпионство.

30 матчей, которые у нас есть – это не спринт, а марафон. Важно не только хорошо начать, но и показывать хорошие результаты на протяжении всего сезона. Игроки должны биться друг за друга – и наша команда к этому готова. Уверен, ЦСКА может претендовать на золото.

Конкурировать с «Зенитом» невозможно? Нет ничего невозможного! Мы никогда не знаем, что будет в будущем. Когда смотришь составы на бумаге, возможно, «Зенит» – главный фаворит.

Результаты и четыре чемпионства подряд дают им преимущество. Но когда начинается новый сезон, появляется много разных нюансов. В лиге 16 команд: мы можем быть сегодня первыми, а завтра последними. Но в ЦСКА игроки уверены в своих силах. Быть в тройке лидеров – наша главная задача», – сказал защитник армейцев.